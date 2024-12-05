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高師大開季連敗 調整狀態力拚保級

112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段，此役，健行科大開場即展現壓倒性攻勢，首節轟進5記三分球，以36：14大幅領先，其中陳威宇命中兩球、劉丞勳單節斬獲10分、曾睦軒7分。健行科大大四隊長劉丞勳表現搶眼，單場砍下全場最高32分，外加5籃板及5抄截，成為本季開賽以來UBA單場得分新高。劉丞勳3場比賽場均25.7分，領跑得分榜，展現「一哥」風範。他過去兩季以超高三分球命中率為人稱道，本季略有下滑，但仍保持穩定輸出。談到本季目標，他坦言，這是自己的最後一個UBA賽季，目標不僅是奪冠，更希望在未來的職籃選秀中找到心儀的球隊。「當狀元不是最重要，進自己喜歡的球隊才是關鍵。」他強調，籃球是團隊運動，靠個人無法贏球，除了提升自己，還要帶動隊友共同成長。健行科大全場12名球員皆有得分入帳，展現板凳深度。陳威宇三分球6投中2拿下12分，曾睦軒攻下11分及7籃板，兩人連續3場得分上雙，成為劉丞勳的最佳輔助。對於高師大而言，雖然此役以大比分落敗，但總教練徐耀輝對球隊狀態保持信心。球隊目前開季3連敗，但接下來將對臺體、萬能、中原及義守，力爭至少3勝，保住一級席次。本場比賽，高師大大四「新人」後衛郭政祐攻下13分，大二前鋒林靖瑱貢獻10分，表現值得期待。