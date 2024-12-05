112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段，健行科大延續火熱狀態，最終以114：57大勝高雄師範大學，開季取得3連勝，且連續3場得分破百，創下隊史新紀錄。
此役，健行科大開場即展現壓倒性攻勢，首節轟進5記三分球，以36：14大幅領先，其中陳威宇命中兩球、劉丞勳單節斬獲10分、曾睦軒7分。總教練劉孟竹本場比賽安坐板凳，絲毫不必站場指揮。上半場結束時，健行科大以60：27擴大優勢，第三節結束已達89分，最終以114：57的兩倍比分拿下勝利，開季三場總勝分累積159分，場均淨勝53分，創下隊史「最嗆開局」。
健行科大大四隊長劉丞勳表現搶眼，單場砍下全場最高32分，外加5籃板及5抄截，成為本季開賽以來UBA單場得分新高。劉丞勳3場比賽場均25.7分，領跑得分榜，展現「一哥」風範。他過去兩季以超高三分球命中率為人稱道，本季略有下滑，但仍保持穩定輸出。談到本季目標，劉丞勳表示：「希望能為健行奪回睽違四季的冠軍，也為自己爭取生涯第一座UBA冠軍。」
他坦言，這是自己的最後一個UBA賽季，目標不僅是奪冠，更希望在未來的職籃選秀中找到心儀的球隊。「當狀元不是最重要，進自己喜歡的球隊才是關鍵。」他強調，籃球是團隊運動，靠個人無法贏球，除了提升自己，還要帶動隊友共同成長。
健行科大全場12名球員皆有得分入帳，展現板凳深度。陳威宇三分球6投中2拿下12分，曾睦軒攻下11分及7籃板，兩人連續3場得分上雙，成為劉丞勳的最佳輔助。劉孟竹教練表示，劉丞勳帶領首發迅速拉開分差，讓球隊能提早進行板凳磨練，強調「比賽中沒有垃圾時間」。
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健行科大大四隊長劉丞勳表現搶眼，單場砍下全場最高32分，外加5籃板及5抄截，成為本季開賽以來UBA單場得分新高。劉丞勳3場比賽場均25.7分，領跑得分榜，展現「一哥」風範。他過去兩季以超高三分球命中率為人稱道，本季略有下滑，但仍保持穩定輸出。談到本季目標，劉丞勳表示：「希望能為健行奪回睽違四季的冠軍，也為自己爭取生涯第一座UBA冠軍。」
他坦言，這是自己的最後一個UBA賽季，目標不僅是奪冠，更希望在未來的職籃選秀中找到心儀的球隊。「當狀元不是最重要，進自己喜歡的球隊才是關鍵。」他強調，籃球是團隊運動，靠個人無法贏球，除了提升自己，還要帶動隊友共同成長。
健行科大全場12名球員皆有得分入帳，展現板凳深度。陳威宇三分球6投中2拿下12分，曾睦軒攻下11分及7籃板，兩人連續3場得分上雙，成為劉丞勳的最佳輔助。劉孟竹教練表示，劉丞勳帶領首發迅速拉開分差，讓球隊能提早進行板凳磨練，強調「比賽中沒有垃圾時間」。