我是廣告 請繼續往下閱讀

（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國國會今天通過對總理巴尼耶（Michel Barnier）的不信任動議，使他領導的少數派聯合政府上任僅3個月便垮台，並使國內陷入更深的政治危機。路透社報導，法國極右派與左翼議員聯手，支持對巴尼耶及其政府的不信任動議，最終以331票過半數通過此案，預計巴尼耶很快就會向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）請辭。這是繼1962年戴高樂（Charles de Gaulle）擔任法國總統時，總理龐畢度（Georges Pompidou）因不信任投票下台以來首見。法國政局不穩已持續數月，源自馬克宏為阻止極右派勢力推進，提前在今年夏天舉行國會選舉，卻弄巧成拙未能產生決定性結果。馬克宏今年9月任命保守派的巴尼耶領導少數政府，此後朝野關係持續緊繃，最新預算案僵局使得政局更加不穩。根據法國公眾意見機構和菲杜奇（Ifop-Fiducial）所做民調，約53%法國民眾對巴尼耶提出的預算案感到憤怒，希望巴尼耶政府下台。（譯者：陳正健）1131205