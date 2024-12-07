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▲劉冠廷（右）和隋棠（左）在《非殺人小說》一夜情。（圖／CATCHPLAY+）

▲柯震東（左）、詹子萱（右）在《愛愛內含光》互相暈船。（圖／Netflix提供）

▲《誰是被害者2》張孝全（左）、許瑋甯（右）回歸。（圖／Netflix提供）

▲市原隼人（左起）、李國毅、周曉涵在《商魂》的三角關係讓人揪心。（圖／欣蘭企業股分有限公司）

▲亞洲內容暨全球OTT大獎《正港分局》鋼鐵直男刑警許光漢入圍最佳男主角獎。（圖／Netflix提供）

▲連俞涵為《聽海湧》坦言人性受考驗，為食物失去理智。（圖／Hami Video提供）

▲《人生清理員》黃冠智（左2）要照顧失智的母親四處打工，最後卻不幸在工作中身亡。（圖／果陀娛樂提供）

▲《影后》楊謹華（左）和謝盈萱（右）原本是閨密，最後卻撕破臉。（圖／Netflix提供）

▲楊小黎（左）在《無罪推定》中是蔡黃汝的閨蜜，句中蔡黃汝受到職場性騷擾，私下楊小黎分享曾在公車上被摸屁股。（圖／公視台語台、華視提供）

▲林依晨與許瑋甯在《不夠善良的我們》劇中是同月同日出生，而兩人也同時愛上同一個男人。（圖／不夠善良的我們IG）

▲《華麗計程車行》曹佑寧（右起）、楊麗音、郭子乾、黃冠智詮釋在嘉義計程車行營生的一家人。（圖／LINE TV提供）

2024年即將到尾聲，回顧今年台劇交出了不錯的成績單，除了年末上線的《影后》獲得廣大迴響之外，還有懸疑推理劇《誰是被害者2》、犯罪推理喜劇《正港分局》，以及《人生清理員》、《愛愛內含光》等夯劇，讓《NOWnews今日新聞》來帶您一起來回顧今年10大必追台劇吧！類型：推理劇主演：劉冠廷、王淨、隋棠、劉亮佐上線日期：2024年1月17日播出平台：CATCHPLAY+、愛奇藝國際站劇情描述萬年臨演東東 （劉冠廷 飾）與鄰居空姐林夢（隋棠 飾）一夜激情後，竟發現對方斷氣身亡，東東除了不能被女友小路（王淨 飾）發現，還得隱瞞身在現場的事實，東東試圖找出隱匿公寓的真兇，沒料，卻挖出一個個不能說的秘密。劉冠廷、王淨、隋棠等實力派卡司飆演技，劇中各懷鬼胎人物和意料之外的劇情，每週播出時都引發話題。類型：喜劇主演：詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和上線日期：2024年2月2日播出平台：Netflix《愛愛內含光》圍繞家庭，講述在現實生活中，每一個家庭可能會面臨到的議題，包括父母寄予子女厚望、灌輸傳統觀念。劇中邱家兄弟姐妹都在媽媽傳統價值觀的框架下成長，以及柯震東同樣因家庭因素，他們愛情觀也因此受到父母影響，對愛情有不同的見解也充滿不安。主演柯震東大力讚賞這部影集，希望大家勇敢討論性知識，富有教育意義的影集，類型：犯罪劇情主演：張孝全、許瑋甯、李沐、蘇慧倫上線日期：2024年6月21日播出平台：Netflix懸疑推理影集《誰是被害者》繼首季口碑爆棚、廣受好評，《誰是被害者：第2季》集結原班人馬金牌監製曾瀚賢，製作人湯昇榮、徐國倫，導演莊絢維、陳冠仲，主演張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸，還加入海內外重量級卡司蘇慧倫、藤岡靛以及劉俊謙，共同捲入一起全新命案。第二季劇情更加緊湊，也融入親情、愛情與友情等人與人間的寫實情感議題。許瑋甯在本季中和張孝全再續前緣，不僅演技更上一層樓，她在今年度交出許多好作品，另外還有《不夠善良的我們》，更憑此劇拿下金鐘迷你劇集最佳女主角獎，根本是奪獎機器啊！類型：愛情主演：傅孟柏、李國毅、邵雨薇、周曉涵上線日期：2024年2月17日播出平台：Hami Video《商魂》描述林燈（傅孟柏 飾）如何展露經營奇才，將事業版圖逐步擴大，還熟稔與日本人做生意，更在1950年，台灣歷史最嚴重的通貨膨脹時代，民心動蕩、政權更迭的時局中，試圖打破重重阻礙，在台泥轉民營化的經營權大戰。李國毅入贅到周曉涵家，而周曉涵則和市原隼人發展婚外情，3人的關係錯綜複雜，李國毅也憑此句入圍金鐘迷你劇集最佳男配角獎，周曉涵則是挑戰從影以來的最大尺度。類型：喜劇主演：許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐上線日期：2024年8月22日播出平台：Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》是2023年全台票房冠軍現象級動作喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生影集，由許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐組成正港小隊領銜主演，更驚見「木曜4超玩」成員邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）和阿部瑪利亞全員驚喜現身，以及歌手黃宣也首次跨界加入演出。類型：時代、戰爭主演：吳翰林、黃冠智、朱宥丞、連俞涵上線日期：2024年8月17日播出平台：公視+《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事，戰爭場面和殘酷的虐待暴行令人戰慄，同時帶出背後無數痛苦心碎的歸鄉之情。《聽海湧》主要拍攝場景散佈在高雄、臺東及屏東等地，並實地前往馬來西亞北婆羅洲取景拍攝。類型：職人主演：金士傑、鳳小岳、宋芸樺、黃冠智、蔡嘉茵上線日期：2024年9月7日播出平台：Netflix、Hami Video職人影集《人生清理員》改編自2020年的同名電影，由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵、陸奕靜主演，講述清理特殊死亡現場的清潔職人，藉由生離死別的議題探討人生價值觀，由於題材和韓劇《我是遺物整理師》類似，儘管電影比該劇還要早出，他們卻還是將故事整個重新定調，籌備近4年終於找到適合的切入點，拍出最寫實又觸動人心的作品。類型：劇情主演：謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮上線日期：2024年11月7日播出平台：Netflix寫實生存影集《影后》由良人行影業有限公司製作，《俗女養成記》導演嚴藝文編導、丁長鈺監製，集結超強卡司群楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲聯手飆戲，以演藝圈的生存實錄為主軸，將引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界。類型：劇情主演：莊凱勛、蔡黃汝、黃鐙輝、鍾承翰上線日期：2024年8月11日播出平台：愛奇藝台語律政劇《無罪推定》由莊凱勛、蔡黃汝、黃鐙輝主演，劇情圍繞一群律師團隊，他們在法庭上企圖平反冤屈、對抗偏見，探討「正義與偏見」的核心理念。莊凱勛在劇中飾演正義感強烈的人權律師，與蔡黃汝、鍾承翰共同面對挑戰，盼能拯救疑似被誤判的黃鐙輝。蔡黃汝之前為練習好台語付出極大心力，「壓力大到身體吃不消、上吐下瀉。」幸好後來在拍攝現場備受稱讚。類型：劇情主演：林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東上線日期：2024年4月6日播出平台：MyVideo、愛奇藝國際版《不夠善良的我們》由徐譽庭編劇及執導，由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演。故事講述兩位同月同日出生的女性，愛上了同一個男人，成為情敵，12年間通過社交媒體幻想對方活的更好而產生嫉妒。多年後再次重逢，兩人分別是已婚與單身的身分，40歲左右的她們在家庭、職場、生活之間的掙扎。類型：時代主演：曹佑寧、黃冠智、郭子乾 、楊麗音、程予希上線日期：2024年2月18日播出平台：LINE TV華麗計程車行》由導演莊景燊、黃常祚、製作人徐國倫、編劇林佳慧、林美慧組成金牌製作團隊打造，集結堅強卡司曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音、程予希、游安順、李李仁、伊正、黃舒湄、林嘉俐、滿嬌姨（王滿嬌）、童毅軍、何思靜、紀欣伶等演員，是部圍繞在90年代的嘉義華麗計程車行一家四口與一群樂天開朗的車行司機們，身處在大時代的變遷下、面對各種人生困境與難題，如何用自己的方式堅持下去的故事。