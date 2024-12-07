2024年即將到尾聲，回顧今年台劇交出了不錯的成績單，除了年末上線的《影后》獲得廣大迴響之外，還有懸疑推理劇《誰是被害者2》、犯罪推理喜劇《正港分局》，以及《人生清理員》、《愛愛內含光》等夯劇，讓《NOWnews今日新聞》來帶您一起來回顧今年10大必追台劇吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲劉冠廷（右）、隋棠在《非殺人小說》一夜情，表演精采床戲。（圖／CATCHPLAY+）
▲劉冠廷（右）和隋棠（左）在《非殺人小說》一夜情。（圖／CATCHPLAY+）
1.《非殺人小說》劉冠廷捲兇殺案　出軌怕被抓包
類型：推理劇
主演：劉冠廷、王淨、隋棠、劉亮佐
上線日期：2024年1月17日
播出平台：CATCHPLAY+、愛奇藝國際站

劇情描述萬年臨演東東 （劉冠廷 飾）與鄰居空姐林夢（隋棠 飾）一夜激情後，竟發現對方斷氣身亡，東東除了不能被女友小路（王淨 飾）發現，還得隱瞞身在現場的事實，東東試圖找出隱匿公寓的真兇，沒料，卻挖出一個個不能說的秘密。劉冠廷、王淨、隋棠等實力派卡司飆演技，劇中各懷鬼胎人物和意料之外的劇情，每週播出時都引發話題。

▲柯震東（左）、詹子萱在《愛愛內含光》互相暈船。（圖／Netflix提供）
▲柯震東（左）、詹子萱（右）在《愛愛內含光》互相暈船。（圖／Netflix提供）
2.《愛愛內含光》詹子萱勇奪金鐘新人獎　健康傳遞性知識
類型：喜劇
主演：詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和
上線日期：2024年2月2日
播出平台：Netflix

《愛愛內含光》圍繞家庭，講述在現實生活中，每一個家庭可能會面臨到的議題，包括父母寄予子女厚望、灌輸傳統觀念。劇中邱家兄弟姐妹都在媽媽傳統價值觀的框架下成長，以及柯震東同樣因家庭因素，他們愛情觀也因此受到父母影響，對愛情有不同的見解也充滿不安。主演柯震東大力讚賞這部影集，希望大家勇敢討論性知識，富有教育意義的影集，詹子萱更因這部戲拿到金鐘迷你劇集最佳新人獎

金鐘獎／《愛愛內含光》詹子萱抱回新人獎！挑戰大尺度床戲值得了

▲《誰是被害者2》張孝全（左）、許瑋甯回歸。（圖／Netflix提供）
▲《誰是被害者2》張孝全（左）、許瑋甯（右）回歸。（圖／Netflix提供）
3.《誰是被害者2》張孝全、許瑋甯再續前緣　連兩年拿金鐘根本奪獎機器
類型：犯罪劇情
主演：張孝全、許瑋甯、李沐、蘇慧倫
上線日期：2024年6月21日
播出平台：Netflix

懸疑推理影集《誰是被害者》繼首季口碑爆棚、廣受好評，《誰是被害者：第2季》集結原班人馬金牌監製曾瀚賢，製作人湯昇榮、徐國倫，導演莊絢維、陳冠仲，主演張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸，還加入海內外重量級卡司蘇慧倫、藤岡靛以及劉俊謙，共同捲入一起全新命案。第二季劇情更加緊湊，也融入親情、愛情與友情等人與人間的寫實情感議題。

許瑋甯在本季中和張孝全再續前緣，不僅演技更上一層樓，她在今年度交出許多好作品，另外還有《不夠善良的我們》，更憑此劇拿下金鐘迷你劇集最佳女主角獎，根本是奪獎機器啊！

⮕金鐘獎／許瑋甯2連霸視后太激動！自以為沒機會：邱澤是最棒隊友

▲市原隼人（左起）、李國毅、周曉涵在《商魂》的三角關係讓人揪心。（圖／欣蘭企業股分有限公司）
▲市原隼人（左起）、李國毅、周曉涵在《商魂》的三角關係讓人揪心。（圖／欣蘭企業股分有限公司）
3《商魂》傅孟柏詮釋經營奇才「林燈」　周曉涵從影最大尺度
類型：愛情
主演：傅孟柏、李國毅、邵雨薇、周曉涵
上線日期：2024年2月17日
播出平台：Hami Video

《商魂》描述林燈（傅孟柏 飾）如何展露經營奇才，將事業版圖逐步擴大，還熟稔與日本人做生意，更在1950年，台灣歷史最嚴重的通貨膨脹時代，民心動蕩、政權更迭的時局中，試圖打破重重阻礙，在台泥轉民營化的經營權大戰。

李國毅入贅到周曉涵家，而周曉涵則和市原隼人發展婚外情，3人的關係錯綜複雜，李國毅也憑此句入圍金鐘迷你劇集最佳男配角獎，周曉涵則是挑戰從影以來的最大尺度。

周曉涵最大尺度！被撲倒床戰日本帥哥　邵雨薇《商魂》纏綿傅孟柏

▲亞洲內容暨全球OTT大獎《正港分局》鋼鐵直男刑警許光漢入圍最佳男主角獎。（圖／Netflix提供）
▲亞洲內容暨全球OTT大獎《正港分局》鋼鐵直男刑警許光漢入圍最佳男主角獎。（圖／Netflix提供）
4.《正港分局》「鋼鐵直男」吳明翰回來了！許光漢搞笑演出零包袱
類型：喜劇
主演：許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐
上線日期：2024年8月22日
播出平台：Netflix

犯罪推理喜劇影集《正港分局》是2023年全台票房冠軍現象級動作喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生影集，由許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐組成正港小隊領銜主演，更驚見「木曜4超玩」成員邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）和阿部瑪利亞全員驚喜現身，以及歌手黃宣也首次跨界加入演出。

許光漢《正港分局》瑪爾濟斯之歌超洗腦！王淨對戲直言很像小學生

▲連俞涵為《聽海湧》坦言人性受考驗：為食物失去理智。施名帥從領事人員淪為戰俘「半年都不想再演戲」。周厚安飾演澳洲盟軍檢察官。吳翰林、黃冠智談逃難必備三小物（圖／Hami Video提供）
▲連俞涵為《聽海湧》坦言人性受考驗，為食物失去理智。（圖／Hami Video提供）
5.《聽海湧》戰爭考驗人性　戰俘與監視員的日常
類型：時代、戰爭
主演：吳翰林、黃冠智、朱宥丞、連俞涵
上線日期：2024年8月17日
播出平台：公視+

《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。

有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事，戰爭場面和殘酷的虐待暴行令人戰慄，同時帶出背後無數痛苦心碎的歸鄉之情。《聽海湧》主要拍攝場景散佈在高雄、臺東及屏東等地，並實地前往馬來西亞北婆羅洲取景拍攝。

《聽海湧》5大名場面！連俞涵遭射殺緊抱孩子　唇語道謝劇迷哭爆

▲人生清理員》逼真還原火災場景，鳳小岳與宋芸樺一秒入戲(果陀娛樂提供)
▲《人生清理員》黃冠智（左2）要照顧失智的母親四處打工，最後卻不幸在工作中身亡。（圖／果陀娛樂提供）
6.《人生清理員》宋芸樺男友輕生　黃冠智「領便當」觀眾哭爆
類型：職人
主演：金士傑、鳳小岳、宋芸樺、黃冠智、蔡嘉茵
上線日期：2024年9月7日
播出平台：Netflix、Hami Video

職人影集《人生清理員》改編自2020年的同名電影，由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵、陸奕靜主演，講述清理特殊死亡現場的清潔職人，藉由生離死別的議題探討人生價值觀，由於題材和韓劇《我是遺物整理師》類似，儘管電影比該劇還要早出，他們卻還是將故事整個重新定調，籌備近4年終於找到適合的切入點，拍出最寫實又觸動人心的作品。

《人生清理員》黃冠智太虐心被封「催淚機器」　鳳小岳接遺體大哭

▲《影后》劇照。（圖／Netflix提供）
▲《影后》楊謹華（左）和謝盈萱（右）原本是閨密，最後卻撕破臉。（圖／Netflix提供）
7.《影后》楊謹華、謝盈萱飆戲好過癮！揭露女明星私下血淚
類型：劇情
主演：謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮
上線日期：2024年11月7日
播出平台：Netflix

寫實生存影集《影后》由良人行影業有限公司製作，《俗女養成記》導演嚴藝文編導、丁長鈺監製，集結超強卡司群楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲聯手飆戲，以演藝圈的生存實錄為主軸，將引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界。

獨家／《影后》最難決定角色是她　楊謹華拉2個月肚子怕演輸新人

▲楊小黎（左）在《無罪推定》中是蔡黃汝的閨蜜，句中蔡黃汝受到職場性騷擾，私下楊小黎分享曾在公車上被摸屁股。（圖／公視台語台、華視提供）
▲楊小黎（左）在《無罪推定》中是蔡黃汝的閨蜜，句中蔡黃汝受到職場性騷擾，私下楊小黎分享曾在公車上被摸屁股。（圖／公視台語台、華視提供）
8.《無罪推定》蔡黃汝台語不輪轉　壓力大到上吐下瀉
類型：劇情
主演：莊凱勛、蔡黃汝、黃鐙輝、鍾承翰
上線日期：2024年8月11日
播出平台：愛奇藝

台語律政劇《無罪推定》由莊凱勛、蔡黃汝、黃鐙輝主演，劇情圍繞一群律師團隊，他們在法庭上企圖平反冤屈、對抗偏見，探討「正義與偏見」的核心理念。莊凱勛在劇中飾演正義感強烈的人權律師，與蔡黃汝、鍾承翰共同面對挑戰，盼能拯救疑似被誤判的黃鐙輝。蔡黃汝之前為練習好台語付出極大心力，「壓力大到身體吃不消、上吐下瀉。」幸好後來在拍攝現場備受稱讚。

獨家／蔡黃汝背「兒子使命」繼承姓氏　媽1句話她傻眼：太矯情了

▲林依晨與許瑋甯在《不夠善良的我們》劇中是同月同日出生，而兩人也同時愛上同一個男人。（圖／不夠善良的我們IG）
▲林依晨與許瑋甯在《不夠善良的我們》劇中是同月同日出生，而兩人也同時愛上同一個男人。（圖／不夠善良的我們IG）
9.《不夠善良的我們》許瑋甯再拿金鐘！和情敵林依晨相愛相殺
類型：劇情
主演：林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東
上線日期：2024年4月6日
播出平台：MyVideo、愛奇藝國際版

《不夠善良的我們》由徐譽庭編劇及執導，由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演。故事講述兩位同月同日出生的女性，愛上了同一個男人，成為情敵，12年間通過社交媒體幻想對方活的更好而產生嫉妒。多年後再次重逢，兩人分別是已婚與單身的身分，40歲左右的她們在家庭、職場、生活之間的掙扎。

▲《華麗計程車行》曹佑寧（右起）、楊麗音、郭子乾、黃冠智詮釋在嘉義計程車行營生的一家人。（圖／LINE TV提供）
▲《華麗計程車行》曹佑寧（右起）、楊麗音、郭子乾、黃冠智詮釋在嘉義計程車行營生的一家人。（圖／LINE TV提供）
10.《華麗計程車行》曹佑寧未婚當爸　從學霸到計程車行接班人
類型：時代
主演：曹佑寧、黃冠智、郭子乾 、楊麗音、程予希
上線日期：2024年2月18日
播出平台：LINE TV

華麗計程車行》由導演莊景燊、黃常祚、製作人徐國倫、編劇林佳慧、林美慧組成金牌製作團隊打造，集結堅強卡司曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音、程予希、游安順、李李仁、伊正、黃舒湄、林嘉俐、滿嬌姨（王滿嬌）、童毅軍、何思靜、紀欣伶等演員，是部圍繞在90年代的嘉義華麗計程車行一家四口與一群樂天開朗的車行司機們，身處在大時代的變遷下、面對各種人生困境與難題，如何用自己的方式堅持下去的故事。

台劇《影后》10大金句這裡看　謝盈萱一席肺腑之言直擊人心深處

台劇天花板！《妮波自由式》林思宇求真實　合體男優露點不打碼

黃云歆睽違9年再演舞台劇！《百舌》大秀一字馬　後腿拉傷太犧牲

《影后》王可南原型是梧桐妹？修杰楷笑吐4字回應了

關鍵字