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韓國總統尹錫悅3日突然緊急戒嚴，遭到國會投票否決後又宣布解嚴，創下僅維持6小時的的「短命戒嚴」，淪為國際社會的笑柄，其政治生涯岌岌可危。有韓媒引述消息稱，尹錫悅將於5日發表公開談話，對因宣布戒嚴令而引發國民不安、國內外混亂表達歉意，但很可能不會提及未來的動向，例如辭職或退黨；與此同時，韓國執政黨「國民力量黨」也通過反對彈劾尹錫悅的決定。綜合《韓聯社》等韓媒報導，韓國在野黨5日凌晨向國會全體會議，報告了有關尹錫悅的彈劾動議案，而國會需要在收到報告後，於24小時至72小時內進行表決，這意味着針對尹錫悅的彈劾動議案，最早可在週五（6日）凌晨投票表決，最快當天就能有結果。依照相關程序，彈劾案要在國會闖關成功，需在300個席次中，獲得至少2/3的議員支持，即200張贊成票，代表在野黨還需拉攏到8張執政黨議員的票，彈劾案才可能通過。消息指出，尹錫悅4日下午在總統府會見了總理韓德洙、國民力量黨黨魁韓東勳、院內代表秋慶浩等黨代表，討論了戒嚴和解除後的政治形勢和解決方案，與會的還有許多資深國會議員。報導提到，國民力量黨也已召開黨議員全體會議，通過反對彈劾尹錫悅的決定，不排除將缺席國會對彈劾案的表決，從而降低彈劾案通過的可能性。