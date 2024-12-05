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韓國因為總統尹錫悅「短命戒嚴」引發震撼，不只政界，連經濟、觀光都因此受到影響，戒嚴事件餘波盪漾之際，韓國鐵道公社（KORAIL，為韓國國營鐵路公司）4日又因與韓國全國鐵路工會的勞資談判破裂，後者宣布將自5日起無限期罷工。根據《韓聯社》報導，鐵道工會4日下午與KORAIL在首爾舉行最後協商無果，工會宣布在5日上午首班車起開始罷工，可能受影響的路線包括首都圈1號、3號、4號線電車及京義中央線、水仁盆唐線以及KTX所有路線與一般列車班次。報導指出，此時距離工會去年9月罷工，相隔僅1年3個月，首都圈電車通勤時間班次預計降至平時的90%、其他時間降至75%，KTX及一般列車則將降至58%至67%左右。工會表示，若鐵道公社立場有所改變，任何時候都歡迎重啟協商，並提到3日晚間至4日凌晨發生的短暫戒嚴事件，表示「韓國的民主正受到威脅」，「為守護韓國民主與國民的安全，希望國民能多多關注與支持」。韓國鐵道公社則呼籲，在韓國計畫搭乘KTX等鐵路交通的旅客，應提早確認欲搭乘班次是否運行，此外，為減少乘客不便，也將透過手機APP及KORAIL網站、車站站內廣播等方式加強引導，並派大量人力於通勤時段維護車站秩序。