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韓國國防部長金龍顯4日因戒嚴風波，已向總統尹錫悅請辭，尹錫悅今（5日）宣布接受辭呈，並提名駐沙烏地阿拉伯大使崔秉赫接替防長一職。金龍顯被質疑是尹錫悅唐突戒嚴「餿主意」的背後藏鏡人，他在4日表示，緊急戒嚴給國民帶來了混亂和憂慮，身為國防部長，他深感抱歉，聲稱會對緊急戒嚴相關的所有事態負責，並向總統提出辭職。公開資料顯示，崔秉赫出身韓國陸軍，官至上將，曾任韓美聯合軍司令部副司令，於2023年12月被任命為駐沙烏地阿拉伯大使。韓國總統辦公室宣稱，繼任者是具有豐富實戰經驗的作戰專家，也是一位恪盡職守、遵守規定、有原則的人，基於對方在國防領域的豐富經驗和高度洞察力，判斷他是能執行軍方使命的合適人選，包括在牢固的韓美同盟基礎上，保持堅定的戰備態勢。