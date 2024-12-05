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知名作家瓊瑤，被發現陳屍在新北市淡水住處，士林地檢署外勤檢察官會同法醫前往殯儀館進行司法相驗，確定無外力介入，家屬對死因無異議，隨後開立死亡證明，遺體已交由家屬處理後事。一代言情小說傳奇，瓊瑤精彩一生，也隨之落幕。士林地檢署在相驗結束後表示，本件經本署檢察官依法進行相驗，初步相驗結果，認無他殺嫌疑，已開立相驗遺體證明書予家屬，並將遺體發還家屬處理後事。瓊瑤於4日中午先打電話給兒媳秘書，請她到家裡看看，沒想到兒媳竟見瓊瑤在住處輕生，也發現瓊瑤留下一封遺書，立即報警處理。而瓊瑤的死訊一出，也震撼整個華語圈，不少藝人也紛紛對此事表示哀悼與不捨。瓊瑤寫下許多膾炙人口的小說，也拍攝成許多電視劇及電影，在台中港三地都造成轟動，瓊瑤的作品幾乎家喻戶曉，如今，在她生命走向最終章的同時，瓊瑤在臉書留下最喜歡的二字「翩然」的遺書，一如以往的浪漫筆觸，也成為世人對瓊瑤留下的追憶。