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美國知名「聯合健康保險公司」（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson），當地時間4日在紐約市希爾頓飯店外遭到槍殺，死者妻子曝他生前曾接到恐嚇。綜合美媒報導，湯普森4日清晨在紐約市曼哈頓（Manhattan）中城（Midtown）的希爾頓飯店外，遭到槍手從後方埋伏射殺，在連開多槍後逃離現場，而湯普森雖然被緊急送往醫院，但經搶救後而不治身亡。知情人士透露，嫌犯疑似使用帶有消音器的槍枝。紐約市警察局局長堤許（Jessica Tisch）指出，槍手比湯普森早幾分鐘到達飯店外，當時路上有不少人經過，但槍手等湯普森一靠近就開槍，明顯是一次有預謀、有針對性的襲擊。警方並透露，槍手行兇過程一度卡彈，但他在迅速清理彈匣後繼續開槍：「看來槍手確實精通槍械的使用，因為他能夠很快排除故障。」湯普森在聯合健康保險公司任職超過20年，2021年出任CEO，他被槍殺時正值公司舉行投資人會議。死者妻子向《NBC News》透露，丈夫生前曾說過有被人恐嚇，但她不知道任何具體細節。「聯合健康保險公司」是全球營業額第二大的健康保險及衛生資訊科技公司，總部設在明尼蘇達州明尼托卡，悲劇發生後，紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）、明尼蘇達州州長兼前副總統候選人華茲（Tim Walz）都發聲譴責暴力，對湯普森之死、醫療保健業承受的損失惋惜。