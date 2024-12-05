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▲7-11雙12咖啡出手了，美式、拿鐵寄杯1212元。（圖／翻攝自APP）

▲7-11行動隨時取咖啡+巧克力組合價。（圖／7-11提供）

▲7-11英式紅茶、青茶寄杯買10送10。（圖／7-11提供）

▲現萃茶全品項第2杯半價，並可加價哆啦A夢周邊商品。（圖／業者提供）

▲全家特濃美式、卡布奇諾；靜岡抹茶、好喝奶茶第二杯10元。（圖／全家提供）

▲全家單品咖啡日，寄杯美式、拿鐵買6送6。（圖／全家提供）

▲全家康康五霜淇淋、老楊蛋黃餅買一送一。（圖／全家提供）

▲福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1。（圖／業者提供）

雙12咖啡優惠出爐了！7-11即起行動隨時取有咖啡1212元組合，可選46杯美式或32杯拿鐵，還有厚乳拿鐵、珍珠奶茶也有組合價1212元，且別錯過12月7日一日限定的品茶趣優惠，7-11紅茶／四季春買10送10；全家明（6）日有單品美式、單品拿鐵買6送6優惠，同樣只限一天！◾大杯美式咖啡46杯1212元，6折（原價45元、特價27元）◾大杯拿鐵咖啡32杯1212元，7折（原價55元、特價38元）◾厚乳拿鐵咖啡28杯1212元，6.8折（原價65元、特價44元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.8折（原價60元、特價41元）◾純奶茶／四季春奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.8折（原價90元、特價61元）◾濃萃美式4杯＋巧克力2個210元，7折◾濃萃拿鐵4杯＋巧克力2個235元，7折◾大杯精品美式4杯＋巧克力2個350元，7折◾大杯精品拿鐵4杯＋巧克力2個370元，6.9折◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折（原價35元、特價17元）◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）◾珍珠焙火奶茶4杯210元，7折（原價75元、特價53元）◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）◾冰淇淋紅茶4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）◾特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）◾霜淇淋第2支10元，6.1折（原價49元、特價30元）◾蜂蜜柚子雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾Marosh葡萄汽水軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）◾芬達橘子汽水買1送1，5折（原價35元、特價17元）◾老楊鹹蛋黃餅買1送1，5折（原價38元、特價19元）◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)