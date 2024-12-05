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立法院今（5）審查《人工生殖法》修正草案，有關代理孕母議題各方爭論不斷，國健署態度急轉彎，將草案與代孕脫鉤處理，在野立委則不支持。衛福部長邱泰源表示，因為有共識先走，代理孕母有一部分歧異很大，脫鉤版本預計12月底送出版本。《人工生殖法》修正草案中，衛福部擬納入單身女性、同性配偶與代理孕母，但國健署2日下午發布聲明表示，在衛福部預告人工生殖法修正草案期間所蒐集600餘則意見，約有8成反對代孕，近期民間團體及民眾持續表達反對代孕，又代孕生殖涉及代孕子女、代理孕母及委託代孕者三方權利保障與衝突，以及檢視國際禁止代孕理由，係因難以衡酌委託代孕過程所涉各利害關係人權益，因此將草案與代孕脫鉤處理。邱泰源今會前接受媒體採訪時表示，經過一段長時間專家會議與社會聲音，代理孕母在《人工生殖法》有一部分歧異很大，所以決定有共識的部分先走，無共識的部分繼續與社會和專家溝通，就先推出脫鉤版本，預計12月底送出版本。