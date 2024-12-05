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媒體報導，在國安會要求，同時配合政院「國家轉型正義教育行動綱領」之下，國軍各軍士官學校的通識教育將刪除「中國現代史」課程。對此，退輔會主委嚴德發今（5）日表示，中華民國的生存發展與黃埔這條臍帶是剪不斷。立院外交及國防委員會今日審查退輔會預算，嚴德發會前接受訪問，媒體詢問國民黨將排審年改修正案，嚴德發表示，當初他在當國防部長時針對國軍年金改革這塊，軍方這塊是單獨處理，因為大家都知道軍人的事業風險性比較高，所以當年制度都是朝向比較優渥的方式來做，例如55+2、基底替代率從85到90，整個考量長長久久，退下去之後能領得長久，因為現在領的人比較多，交的人比較少，希望能夠建立長久制度來規劃。針對軍校課程擬刪除中國現代史，嚴德發表示，官校教育主要是初官的養成教育，最重要是培養愛國家、愛百姓、忠於國家、忠於百姓，同時效法黃埔先賢為了守護國家犧牲奉獻的志節，中華民國的生存發展跟黃埔這條臍帶是剪不斷。