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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，引發輿論譁然，事後雖火速刪貼文，可卻發聲明稱是外界杯弓蛇影的影射與過度渲染，要在野黨適可而止。對此，民進黨籍的前客委會主委楊長鎮在臉書發文，「關於戒嚴的發言，真的嚴重引喻失義了，本黨黨團要道歉就真誠、徹底、完整道歉，不要第二句話。真的要認知此錯非等閒！」針對黨團發出挺戒嚴文，民進黨團幹事長吳思瑤4日受訪表示，將嚴正審視社群作業流程，不要讓國民黨持續操作，更稱台灣過去歷經長達38年戒嚴，當時執政黨就是國民黨，最沒有資格消費戒嚴的就是國民黨。對此，楊長鎮在臉書發文表示，「本黨黨團要道歉就真誠、徹底、完整道歉，不要第二句話。真的要認知此錯非等閒！只要一點點、一絲絲跟國民黨比爛的動念，我們就會真的爛下去。」他說，民進黨就是打破戒嚴的黨，就是台灣黨，就是綠黨，就是社會民主黨，就是進步黨，「怎麼可以同意尹的戒嚴是為了維護憲政民主體制，這是嚴重錯誤。」