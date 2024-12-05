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傳奇作家瓊瑤昨（4）日下午被發現陳屍淡水住處，遺書提及她選擇以自己的方式面對死亡，她生前也長年致力推動善終權議題。對此，今（5）日衛福部長邱泰源表示，談到安樂死，要先想想對末期、重病病患有無給予好的照顧，台灣安寧緩和醫療水準高，可以善用。傅達仁晚年因為罹癌病痛纏身，一心求死，選擇在安樂死合法化的瑞士走完人生最後一哩路，2018年台北時間6月7日瓊瑤被告知老友當天傍晚5點將執行安樂死，第一句話就說：「我祝他心想事成！一路好走！」她表示，每個人都擁有決定自己如何死亡的權利，「這是每個人的人權。」瓊瑤很早就跟子女說好自己如何「善終」，她2019年也在臉書發文，再度公開表態支持每個人有自我善終權，以及台灣安樂死立法。邱泰源今被問及安樂死，他表示，談到安樂死，要先想想對末期、重病病患有無給予好的照顧，例如癌症病患有許多症狀，包含疼痛，常常因為疼痛難耐不想活下去，但若能給予安寧緩和醫療專業治療，疼痛可以解除到9成以上，各種症狀都能解除，就能比較正常生活，所以世界各國在談安樂死時，一定先檢討這個國家安寧緩和醫療有沒有做好，做的好的話，安樂死不是不存在，而是變成個案討論。邱泰源也說，對於提出安樂死的專家學者會溝通，了解安寧緩和醫療可以做什麼事情，更何況台灣安寧緩和醫療水準是亞洲第一、世界第三，更應該好好善用安寧緩和醫療，讓重病病患沒有疼痛、追求自然有品質的生命。