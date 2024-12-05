雙12購物節要來了！線上購物買買買的同時，各超商取件優惠也別忘記先筆記，全家自12月11日起至12月24日前，主動出示會員條碼或報手機號碼，送12元燒仙草、大杯特濃美式優惠券（擇一兌換），比買一送一更划算；7-11則是贈送7元購物金，取件前可別忘記先報會員。
🟡全家雙12取貨優惠，美式、燒仙草12元兌換券
全家雙12優惠來了，自12月11日起至12月24日前，到全家完成包裹取件，主動「出示會員條碼或報手機號碼」，送12元燒仙草（大杯）/ 特濃美式（原價55元）優惠券可擇一兌換（限量30萬組兌換）。兌換期限至12月11日起至12月27日前。
貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。
🟡7-11取貨送7元購物金
7-11即起至12月15日推出OPENPOINT會員限定到門市取貨送「7元購物金」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可送，兌換截止日為12月22日，數量有限、送完為止。
每一件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取。
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全家雙12優惠來了，自12月11日起至12月24日前，到全家完成包裹取件，主動「出示會員條碼或報手機號碼」，送12元燒仙草（大杯）/ 特濃美式（原價55元）優惠券可擇一兌換（限量30萬組兌換）。兌換期限至12月11日起至12月27日前。
貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。
🟡7-11取貨送7元購物金
7-11即起至12月15日推出OPENPOINT會員限定到門市取貨送「7元購物金」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可送，兌換截止日為12月22日，數量有限、送完為止。
每一件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取。