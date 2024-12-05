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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，內容提及「尹守護自由憲政」、「藍白違憲擴權」，引發輿論譁然，雖事後火速刪文，但卻發聲明稱是外界杯弓蛇影的影射與過度渲染，要在野黨適可而止，甚至連日媒、韓媒都報導此事。對此，資深媒體人陳敏鳳透露，內政部某政次在某群組表示，千萬不要學這種白目的行為，政府不可能做戒嚴這種事。民進黨團在韓國一宣佈戒嚴時，就在社群平台發文稱：「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次」，引發爭議，後來悄悄刪文。民進黨團隨後又發聲明，「民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，民進黨團僅轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意。至於外界所為杯弓蛇影的影射與過度渲染，實則大可不必，民進黨團也對此表示遺憾，也請在野黨適可而止。」對此，陳敏鳳4日在節目《新聞面對面》透露，自己在某群組中看到內政部某政次寫道，千萬不要學這種白目的行為，政府不可能做戒嚴這種事，「就是阻止那種貼文」。