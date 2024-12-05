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▲國道一號新竹湖口北向路段，4日凌晨3時許發生6車連環追撞事故，導致一名陳姓女乘客死亡、一名謝姓男乘客受傷。（圖／翻攝畫面）

▲在PTT上有名自稱陳女的網友，透露陳女是國內第一流的虛擬貨幣幣流專家。（圖／翻攝陳女臉書）

國道一號新竹湖口北向路段，4日凌晨3時許發生6車連環追撞事故，導致一名陳姓女乘客死亡、一名謝姓男乘客受傷，據悉，該名陳女為台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師，謝男則為刑事局涉洩密罪偵查員，在車禍前，謝員曾將債團金流交給陳女調查因而涉及洩密罪，其中檢方複訊後諭知謝員3萬交保，陳女無保請回，豈料隔天就發生死亡車禍。台中地檢署偵辦詐團洗錢案件，意外查出刑事局打詐情資研析中心的詐團洗錢監控資料居然外流，全案檢方以涉犯洩密罪嫌昨派員到刑事局科技犯罪防制中心搜索，帶走一名現職科偵中隊的外勤謝姓偵查員，並同步搜索住家並約談謝男女友到案。4日凌晨台中地檢署諭知謝員3萬元交保候傳，兩人起搭車北返途中，車輛卻在國道發生車禍，造成謝男與其陳姓女友傷重送醫，陳姓女友因傷勢過重於清晨5點15分宣告不治。事發當時，國1新竹湖口北向路段76K，先發生一名拖吊車司機在車道遭後車碰撞事故，造成後方車流回堵超過1公里。陳姓女死者與謝姓男友一起搭乘白牌出租車從台中北返，途經北向77.7公里處時，徐姓司機（37歲）疑因未注意車前狀況，高速追撞前方1輛營業小客車後，該車再向前推撞4部車輛而肇事。據悉，陳姓女子現職為國內區塊鏈金融犯罪調查師，曾任司改會的執行秘書，過去曾追蹤非法性暴力論壇「創意私房」的鏈上金流，列出27頁調查報告，完整揭露創意私房的金流結構，全數供給司法單位調查，以區塊鏈技術與數據協助打擊犯罪。後續在PTT上有名自稱陳女的網友，透露陳女是國內第一流的虛擬貨幣幣流專家，「無償協助刑事局做案子，國內取回虛擬貨幣紀錄的詐騙案全部都有她經手。黃子佼創意私房案她做的，立院去年編列追幣軟體預算給刑事局她促成的。」該名網友說，陳女兩年來每晚做反詐志工到半夜，出錢出力不眠不休不求名利也不曝光，然而竟遭惡意檢舉，「半夜離開地檢署，還沒到家，人死了，請問誰要負責？」，她離世後留下2個學齡前的稚女，「為何會有這樣的結局？」