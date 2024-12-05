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4日深夜10時許，台南市東山區市道174線發生嚴重車禍，一輛銀色轎車行經「翼騎士驛站」前200公尺處，不明原因自撞路旁橋墩，強大的撞擊力道導致車頭幾乎被壓扁，顏姓駕駛（24歲）救出後失去生命跡象，經搶救仍宣告不治，另2名乘客輕傷，確切肇事原因仍待釐清。昨天晚間10時45分，顏男載著友人曾姓女子（21歲）、蘇姓男子（24歲）沿174線由東往西行駛，行經市道174線「翼騎士驛站」前約200公尺處，突然自撞橋墩，台南市消防局接獲報案後，立即派出5輛消防車及10名人員前往救援。由於撞擊力道猛烈，導致車頭嚴重凹陷變形，救援人員到場後發現，顏姓駕駛以及副駕駛座的曾女被困於車內，而坐在後座的蘇姓男子已自行脫困，隨即使用破壞器材救出受困2人，顏男被救出時已失去生命跡象，送醫搶救仍不治身亡，曾女頭部撕裂傷、腹部背部疼痛，以及蘇男則是額頭撕裂傷、右下肢擦傷。根據初步調查，車內3人為朋友關係，均為外地遊客，當晚可能因疲勞駕駛釀禍，並無酒駕跡象，事故的詳細原因仍有待後續進一步釐清。