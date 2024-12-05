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南韓總統尹錫悅日前宣布實施緊急戒嚴令引發軒然大波，對此民進黨立法院黨團立即在Threads發文，提及台灣政局藍白各種違憲亂政，被外界解讀是支持台灣戒嚴引發熱議，隨後緊急刪文。而此舉已被多講韓國媒體報導稱「台灣執政黨挺南韓戒嚴」。資深媒體人姚惠珍認為，身為執政黨立院黨團，竟然作出這種破壞台灣外交關係的事，還不思檢討改進，恐怕會引來更大的麻煩，狠酸是又笨又勤快的極致，「不會是敵人就在本能寺吧？」民進黨立院黨團日前提及韓國戒嚴發文惹議，姚惠珍說，此舉已被多家南韓媒體報導，且直接下標「台灣執政黨挺南韓戒嚴」，現在全世界都知道台灣執政黨的立法黨團「挺戒嚴」。現在不僅鬧出國際笑話，還得罪南韓最大在野黨「共同民主黨」。姚惠珍批評，黨團貼文直接寫明「南韓國會被親北韓勢力操控」，質疑有很懂南韓國會嗎，身為執政黨立院黨團，竟然作出這種破壞台灣外交關係的事，匪夷所思、愚蠢至極，還不思檢討改進，恐怕會引來更大的麻煩。最後姚惠珍狠酸，是又笨又勤快的極致，且貼文誰負責現在還沒人敢講，難道有連柯建銘都不敢管的人，這事不是刪文就能解決，「不會是敵人就在本能寺吧？」