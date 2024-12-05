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美媒爆最搶手大物Soto合約下週一會揭曉！本季效力紐約洋基的26歲強打少年Juan Soto，無疑是今年MLB自由市場上的最大物，究竟最終獎落誰家，成為球迷近期最關注的話題。此外，談到合約價格，Jeff Passan語帶保留地透露：「」2023年賽季末，道奇和「二刀流」球星大谷翔平，就曾簽下一份10年，總價約7億美元（約225億元新台幣）的合約，而Juan Soto如今有望再寫歷史。Juan Soto在大聯盟7個賽季，總共出賽936場，打擊率.285，累計201支全壘打、592分打點、769次保送（僅696次三振），上壘率高達.421，OPS為.953。並且在25歲時，就已累積200支全壘打，成為MLB歷史上僅有的9人之一。