美媒爆最搶手大物Soto合約下週一會揭曉！本季效力紐約洋基的26歲強打少年Juan Soto，無疑是今年MLB自由市場上的最大物，究竟最終獎落誰家，成為球迷近期最關注的話題。美國知名記者Jeff Passan，今（5）日在節目中爆料指出，Juan Soto將會在冬季會議前做出決定，即台灣時間的下週一，並隱約透露合約總價至少在6億美元之上，甚至可能超過7億美元（約225億元新台幣），和日籍球星大谷翔平的合約總額接近。
自由市場大物下週一開獎 總額一路攀升
美國媒體《ESPN》的記者Jeff Passan今（5）日在電視節目上表示，先前參與競標的5支球隊，包含紐約大都會、紐約洋基、波士頓紅襪、多倫多藍鳥以及洛杉磯道奇，目前都還未有人出局，Juan Soto預計將在本週末和各球隊進行會面，並在台灣時間9日的冬季會議開始前，做出最終決定。
此外，談到合約價格，Jeff Passan語帶保留地透露：「我們都知道最終至少會是6億美元，但也可能會看到超過7億美元的合約，就像大谷翔平一樣。」2023年賽季末，道奇和「二刀流」球星大谷翔平，就曾簽下一份10年，總價約7億美元（約225億元新台幣）的合約，而Juan Soto如今有望再寫歷史。
Juan Soto在大聯盟7個賽季，總共出賽936場，打擊率.285，累計201支全壘打、592分打點、769次保送（僅696次三振），上壘率高達.421，OPS為.953。並且在25歲時，就已累積200支全壘打，成為MLB歷史上僅有的9人之一。
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美國媒體《ESPN》的記者Jeff Passan今（5）日在電視節目上表示，先前參與競標的5支球隊，包含紐約大都會、紐約洋基、波士頓紅襪、多倫多藍鳥以及洛杉磯道奇，目前都還未有人出局，Juan Soto預計將在本週末和各球隊進行會面，並在台灣時間9日的冬季會議開始前，做出最終決定。
此外，談到合約價格，Jeff Passan語帶保留地透露：「我們都知道最終至少會是6億美元，但也可能會看到超過7億美元的合約，就像大谷翔平一樣。」2023年賽季末，道奇和「二刀流」球星大谷翔平，就曾簽下一份10年，總價約7億美元（約225億元新台幣）的合約，而Juan Soto如今有望再寫歷史。
Juan Soto在大聯盟7個賽季，總共出賽936場，打擊率.285，累計201支全壘打、592分打點、769次保送（僅696次三振），上壘率高達.421，OPS為.953。並且在25歲時，就已累積200支全壘打，成為MLB歷史上僅有的9人之一。