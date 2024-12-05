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▲台北市北投區中和街，一輛轎車突然失控撞進一間超商騎樓，波及16輛機車和一台行進中的汽車，因車體嚴重變形，肇事駕駛一度受困車內。（圖／翻攝畫面）

北市北投區4日晚間發生驚悚車禍，陳姓男子昨天駕車行經中和街一帶，失控碰撞一輛轎車後，接著又掃過16輛機車，最後高速撞進全家超商前的騎樓，救護人員獲報後立即陳男送醫救治，警方到場處理，確認陳男酒測值為0，不過在其車上發現含有毒品依托咪酯成分的電子煙，全案將依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送士林地檢署偵辦。根據警方調查，陳姓男子（39歲）昨天晚間8時許，沿著永興路西往東方向行駛，先與葉姓駕駛（60歲）的轎車發生碰撞，硬將對方頂開後肇逃，後續持續加速撞上右側停放路邊的16輛機車，隨後衝進中和街上的超商騎樓才停下，陳男一度受困車內，救護人員協助脫困後將其送醫救治，而車禍現場一片狼籍，剎車痕跡長達160公尺。經酒測確認陳男、葉男酒測值為0，不過警方在陳男車內發現有俗稱「喪屍煙彈」含有依托咪酯成分的電子煙彈1顆，不排除與肇事原因相關，目前全案將依違反《毒品危害防制條例》、公共危險等罪嫌移送士林地檢署偵辦。