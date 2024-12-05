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立法院財政委員會上月初審查《財政收支劃分法》，民進黨立委不滿陳玉珍不按議事規則，群起抗議，民進黨立委吳秉叡更氣到砸壞主席台德麥克風，還不小誤傷同黨立委吳思瑤。立法院司法法制委員會4日審查立法院預算，民眾黨立委黃國昌問，立法院是否有讓損害公務者負賠償責任？立法院副秘書長張玉榮則回，若毀損物品的委員們有共識，會在1個月內處理完畢。委員會衝突過後，吳秉叡說，混亂過程難免有所衝突，因衝突過程所生損害絕對會負起責任，但更要奉勸國民黨負起立委的責任，好好進行審查，不要再用偷襲、黑箱的方式通過損國害民的法案。黃國昌在質詢時點名，5月17日吳秉叡砸壞備詢台螢幕，11月4日吳又在委員會也砸毀了整支麥克風，修繕花多少錢？立法院主管說明，螢幕還在保固中，目前還沒花錢，麥克風有立即用備品替換，花了14萬元。黃國昌進問，這14萬元，有要讓損壞者賠償嗎？有要求償嗎？張裕榮答詢，若毀損物品的委員們都有共識，立法院會在一個月內處理好這件事。