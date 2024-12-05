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韓國總統尹錫悅3日深夜到4日凌晨的「短命戒嚴」，引發政局動盪，淪為國際笑柄，目前，在野黨正致力於對他發起彈劾，最新消息指出，彈劾案將在當地時間7日晚間7點展開投票。綜合韓媒報導，韓國最大在野黨共同民主黨，敦促國會全體會議，7日就針對尹錫悅的彈劾案進行表決。民主黨首席發言人趙承來提到，具體表決的時間將在7日晚間7點左右。分析認為，共同民主黨選擇7日晚間而不是6日進行彈劾投票，是為確保對執政黨施加最大程度壓力，並讓執政黨及公眾都有多一點時間，來審視彈劾案的必要性。共同民主黨黨魁李在明5日並宣稱，此次戒嚴事件的本質，是尹錫悅欲成為專制君主，企圖將所有憲法機構和國家機構，都掌控在自己手中，彈劾勢在必行，呼籲國民力量黨切勿包庇尹錫悅。至於尹錫悅所屬的國民力量黨，黨魁韓東勳則聲稱，為防止國家在總統被彈劾後陷入亂局，進而影響國民和支持者，身為黨魁，他將努力阻止彈劾案通過，但也強調此舉不代表該黨支持尹錫悅魯莽宣布戒嚴的行為。韓東勳表示，自己在尹錫悅宣布戒嚴後，第一時間就選擇與憤慨、愛國的國民站在一起，今後也會如此，包括總統在內，所有與發動戒嚴有關的人員，都應負起責任，並再次呼籲尹錫悅退黨。另一方面，中國官媒則引述韓國警察廳消息，韓國警方5日開始，針對尹錫悅涉「內亂罪」一事進行調查，並將案件安排給國家調查本部安保調查小組。在這之前，韓國在野黨聯盟，除了於國會發起彈劾案以外，還以內亂罪告發尹錫悅、已辭職的國防部長金龍顯、陸軍參謀長樸安洙、行政安全部長官李祥敏等人，要求警方展開調查。