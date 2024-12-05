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▲尹錫悅短命戒嚴讓民怨沸騰，為了要求尹錫悅下台，韓國時隔八年再度出現燭光集會。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅3日宣布戒嚴，韓國國會隨即通過否決戒嚴令，尹錫悅在第6個小時出面宣布解嚴，短命戒嚴震撼全球，而在宣布戒嚴的第一時間，國民力量黨的釜山市議員朴鍾喆（박종철）於社群平台發文稱支持戒嚴，引發爭議後朴鍾喆4日已悄悄刪文，但是不滿民眾要求他辭職謝罪，朴鍾喆今（5）日正式發表聲明道歉，同時改口稱反對違憲的戒嚴。根據《韓聯社》報導，朴鍾喆3號晚間11時16分左右，於社群平台發文表示，「對總統宣佈戒嚴令深表支持與認同，應剷除親北間諜勢力，防止行政機構癱瘓，以保衛自由的大韓民國」，文末還說「向總統的果斷決策表達敬意」。但是尹錫悅的「果斷決策」撐不到6小時就被推翻，朴鍾喆的發文也被罵翻，即使他4日已經刪文，並在新發的貼文中稱「連主要幕僚與執政黨領導層都不知情的戒嚴」是鬧劇，依然無法平息不滿民眾的怒火。釜山市民團體發表聲明表示，尹錫悅單方面宣布的「戒嚴令」讓市民普遍感到憤怒，但朴議員的立場卻「與眾不同」。聲明更進一步要求，朴議員發表了無視民主與人權的言論，應該主動辭職。對此，朴鍾喆今日正式發聲道歉，「因我對於此次戒嚴相關事態發表的文章，讓許多人感到擔憂和失望，在此真心道歉」。朴鍾喆解釋，「原意是希望表達對於政治對話、妥協、合作、討論遭忽略，導致極端對立局面的遺憾」。朴鍾喆強調當初發文是為了表達表達對局勢的憂慮與擔心，「絕非支持非法且違憲的戒嚴令」。「由於表達不充分，導致誤解，讓許多人擔憂和失望，為此我再次真誠道歉」。朴鍾喆最後承諾，往後對自己的溝通方式將更加慎重並具責任感，並把重點放在民生和安全議題。