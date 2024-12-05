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韓國日前經歷短命戒嚴引發軒然大波，過程中民進黨立院黨團在社群平台發文被解讀是力挺戒嚴，隨即下架仍引發熱議，而有名嘴指控該文是民進黨立委黃捷操刀，對此黃捷今（5）日反駁稱，自己沒有黨團粉專權限，沒有指示或寫過任何一篇文，更不可能支持戒嚴，好奇是誰這麼急著抹黑，盼大家替她闢謠，網軍想對她做人格毀滅，「這種打壓不僅不會成功，只會使我更堅定意志」。對於遭指操刀民進黨團「戒嚴文」，黃捷說，造謠一條龍又來了，昨天有藍營名嘴點名她就是民進黨團小編，接著PTT跟上，洗了幾十篇，進一步超譯，影射她支持戒嚴，今早《中天》跟進潑髒水，要她回應「是不是妳發的、要不要道歉」。黃捷說，在沒有任何證據下，只憑一個標點符號、一個暱稱，就說那是她的寫作習慣，指涉兼任黨團小編、甚至支持戒嚴、應該道歉下台，未免太荒謬了！，澄清自己沒有黨團粉專的權限，沒有指示或寫過任何一篇文，更不可能支持戒嚴。黃捷說，過去長期推動人權工作，更為轉型正義發過無數篇文章，真切的投入，步步都有足跡，恨不得台灣早日脫離威權的陰影。而同樣模式的抹黑產業鏈，自己已經揭發好幾次，低劣的內容不足為奇，「我倒是好奇，是誰這麼急，硬要抹黑我？」是因為她入選《BBC》百大女性，還是因為她批評馬英九統戰團？黃捷表示，今天立院審查《選罷法》、反年改與《人工生殖法》，當藍白想做壞事的時候，就會利用抹黑她來轉移焦點。過去有國民黨議員，只憑同名同姓的捐款人（謝宜容），就看圖說故事，栽贓有金主關係，到現在也還沒跟她道歉，而面對謠言，只能不厭其煩的回擊，盼大家替她闢謠，網軍想對她做人格毀滅，「這種打壓不僅不會成功，只會使我更堅定意志」。