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台灣民眾黨立委黃國昌，於今年4月在臉書發文，指控前民進黨雲林縣長蘇治芬，替麥寮光電業者圍事，蘇治芬到台北地檢署控告黃國昌，涉嫌加重誹謗。檢察官偵辦後認為，黃國昌發文內容屬可受公評之事，屬言論自由範疇，加重誹謗罪嫌不足，予不起訴處分。今年4月7日，黃國昌於臉書發文指出，民進黨2014年提名光電業者許忠富，參選雲林麥寮鄉長，是如何與英系金主蔡宗融合作，把麥寮鄉4個區域提報為光電專區，之後由蔡宗融獲取其中3區。面對這些臭不可聞的官商勾結，蔡英文總統選擇沉默；指蘇治芬跳出來替許忠富圍事、為蔡英文模糊焦點，動作之大，原因昭然若揭。事後蘇治芬在臉書發文反駁，惡意的選舉抹黑、不容妥協，黃國昌則在臉書回應，說的都是真的，「到底是要告什麼？」因此蘇治芬於4月11日到北檢提告黃國昌加重誹謗。她指出，選在麥寮鄉長補選時，在臉書上進行不實的抹黑、造謠，黃國昌不能濫用言論自由，用能源政策包裝攻擊，顛倒是非黑白。檢方指出，參選人的操守廉潔，本應受全民共同監督，參選人過往政績與觀感屬公共議題，縱為負面評價，然為促使公共思辯的輿論功能，本屬公眾得以評論之事。黃國昌企圖以本案貼文，喚起一般民眾對於公共事務議題的關注，確已取得一定的資訊來源，客觀上可合理相信其言論內容為真實，符合合理查證的要求，雖用字遺詞未能符合告訴人期待，致令告訴人感到不快，但出於善意而對可受公評之事發表意見，應屬憲法言論自由保障範疇，因此將黃國昌不起訴處分。