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▲今年12強台韓大戰，韓國派「4大金釵」出戰。左至右為裴垂鉉、朴宰令、李妍珍、金渡娥。（組合圖／翻攝自IG）

連續兩年榮獲PLG年度啦啦隊的Fubon Angels，本季繼與韓籍啦啦隊員南珉貞(남민정)完成續約後，今(5)日正式宣布再簽下一名韓籍啦啦隊員金渡娥(김도아)！金渡娥最快將在12月28日、29日臺北富邦勇士主場與球迷見面。近期最受矚目的世界棒球12強賽，金渡娥與裴垂鉉、朴宰令、李妍珍組成韓籍女神「四大金釵」來台應援，金渡娥海外應援資歷豐富，吸引不少粉絲關注。金渡娥外表清新、可甜可辣，私底下更是一名活潑、幽默的甜美女孩，個人社群Instagram帳號累積19.7萬名粉絲追蹤，其中曾有單支舞蹈影片點閱率突破一千萬次，對於加入Fubon Angels，超高人氣的Fubon Angels新成員金渡娥，預計在今年年底12月28日、12月29日勇士主場首度亮相，與Angels們一同在場邊應援，屆時勇士將規劃一系列豐富有趣的韓國主題內容。