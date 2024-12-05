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立法院衛環委員會今（5）審查《人工生殖法》修正草案，國健署態度急轉彎，將草案與代孕脫鉤，國民黨黨團與民眾黨黨團提案則仍包含代理孕母相關條文，民團認為，法案若是通過，將導致女性的⼦宮商品化，並讓經濟弱勢女性成為剝削對象，呼籲應退回代孕法案。《人工生殖法》修正草案中，衛福部擬納入單身女性、同性配偶與代理孕母，但國健署2日下午發布聲明表示，在衛福部預告人工生殖法修正草案期間所蒐集600餘則意見，約有8成反對代孕，近期民間團體及民眾持續表達反對代孕，又代孕生殖涉及代孕子女、代理孕母及委託代孕者三方權利保障與衝突，以及檢視國際禁止代孕理由，係因難以衡酌委託代孕過程所涉各利害關係人權益，因此將草案與代孕脫鉤處理。衛福部長邱泰源今會前接受媒體採訪時表示，經過一段長時間專家會議與社會聲音，代理孕母在《人工生殖法》有一部分歧異很大，所以決定有共識的部分先走，無共識的部分繼續與社會和專家溝通，就先推出脫鉤版本，預計12月底送出版本。台灣反代孕行動小組發言人陳愷寧指出，國民黨與民眾黨代孕法案並非單純的助人圓夢或是讓女性有選擇自由，而是仲介機構與生殖醫療機構主導的經濟活動，女性的子宮被視為生產工具，代孕者成為廉價的「生產線工人，這是對女性生殖能力和身體器官赤裸裸的剝削，反對代孕法案不是否定女性選擇，或是不孕症和男同志家庭權利。陳愷寧也呼籲，立法院不應一意孤行強行排審未有社會共識的代孕法案，應退回法案，且應將代孕與人工生殖法脫鉤處理，尊重對單身女性與女同志等的人工生殖權，且立院應持續召開公聽會擴大討論傾聽民意。台灣女人連線秘書長陳書芳說，代孕並非僅是出借子宮，更包含代理孕母身心全面付出，利他代孕本質更是歧視與剝削，推動代孕制度更會加劇階級對立，也不存在保障代理孕母與代孕子女立法、契約與配套。陳書芳強調，代理孕母是父權文化壓迫女性的產物，建立代孕制度並非社會共識，任何推動代孕合法的舉動都將對女性和社會帶來難以挽回的傷害。