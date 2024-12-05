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立法院內政委員會今（5）日審查《公務人員選舉罷免法》修正草案，國民黨提案，罷免成功的條件，必須超過原本當選時的票數。朝野黨團今都甲級動員登記發言，要暢所欲言，但藍綠一開始就為每位發言時間多長，爆發口角，稍後民進黨立委蔡易餘質詢超過時間，遭主席徐欣瑩制止，但蔡易餘堅持要講完，徐欣瑩憤而宣布休息。因登記發言立委人數過多，徐欣瑩在會議開始就裁示，每位委員發言5分鐘，必要時延長1分鐘。蔡易餘發言時間到時，徐欣瑩要請蔡易餘下台，蔡易餘說發言時間太短，希望再給他1分鐘時間結尾。但徐欣瑩堅持，蔡易餘總共發言時間已快6分鐘，如果每個人都要這樣拖延，會議難以順利進行，要求尊重主席。在場綠委紛紛聲援蔡易餘，並重複提到，民眾黨立委黃國昌4日質詢時間，長達15分鐘。徐欣瑩說，黃國昌發言時，後面已無其他立委，但蔡易餘後，還有許多立委登記，因此堅持不再給蔡易餘時間發言。在場綠委不斷質疑，徐欣瑩雙標，徐欣瑩乾脆宣布休息，且因已接近用餐時間，徐欣瑩說，休息到12點30分，隨即離開。在場綠委譁然。綠委吳沛憶批國民黨是薪水小偷不開會。綠委黃捷批，為了1分鐘時間，要休息40分鐘，不合邏輯。綠委王美惠說，多給立委1分鐘會怎樣嗎？