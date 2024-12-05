台中某國小一名學生拿樂樂球棒打老師，雖然學生事後向老師道歉，但老師仍報警，警察進入校園帶走學生做筆錄，案件曝光後引發討論。對此，一名IG擁有7.2萬人追蹤「豪老師」分享過去曾被學生家長威脅「剁手」的經歷，並認為，若是只要孩子道歉，老師就得接受，那不就等於「身分未成年，道歉闖遍天 ？」
豪老師4日在IG「我是一個豪老師」上分享，4年前他還在教書時，有個家長衝進辦公室怒飆髒話，接著揪住同事的衣領大聲質問，「為什麼這樣處理我還孩子的事情！」豪老師當下趕緊上前相勸，並把手搭在家長手上，請家長先把手放下，有話好好講，不料家長放下手後轉過頭瞪大眼睛狠嗆，「你敢再碰老子的手，老子馬上把你的手剁下來」。
豪老師表示，隔天他就開始學習自媒體，包括寫稿本、錄旁白、剪影片直到現在。如果當年的事再發生一次，他還是會去勸家長、搭家長的手，但同時會把手機開直播，要剁，就在追蹤者的面前剁，「我沒辦法有效阻止你的暴行，那我就讓你的暴行無所遁形。」
豪老師認為，孩子拿著軟性球棒攻擊老師，事後只要孩子道歉，老師就得接受。如果這個邏輯合理，那麼霸凌、偷竊、性騷、詐騙是不是都比照辦理？那就等於「身分未成年，道歉闖遍天」？
貼文曝光後，網友紛紛留言表達支持，「現在老師真的太難了，家長一堆恐龍」、「道歉是義務，但寬恕不是！」
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豪老師表示，隔天他就開始學習自媒體，包括寫稿本、錄旁白、剪影片直到現在。如果當年的事再發生一次，他還是會去勸家長、搭家長的手，但同時會把手機開直播，要剁，就在追蹤者的面前剁，「我沒辦法有效阻止你的暴行，那我就讓你的暴行無所遁形。」
豪老師認為，孩子拿著軟性球棒攻擊老師，事後只要孩子道歉，老師就得接受。如果這個邏輯合理，那麼霸凌、偷竊、性騷、詐騙是不是都比照辦理？那就等於「身分未成年，道歉闖遍天」？
貼文曝光後，網友紛紛留言表達支持，「現在老師真的太難了，家長一堆恐龍」、「道歉是義務，但寬恕不是！」