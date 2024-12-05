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宜蘭市代會主席林智勇因為涉嫌借牌投標宜蘭市公所相關標案，涉犯《貪污治罪條例》，檢調昨天發動搜索偵辦後，宜蘭地院昨日裁定林智勇共5人羈押禁見，其中還包括時任宜蘭市公所主秘、現任衛福部組長楊秀川。民眾黨立委黃國昌今（5）日批痛批民進黨政府司法雙標，檢方抓小放大、縱放新潮流江聰淵黃國昌今日舉行「民進黨司法的兩套標準 抓小放大縱放江聰淵」記者會，黃國昌指出，2022年地方選舉時，他早已痛批民進黨的選舉口號「終結黑金 贏回正義」是一場大笑話，因為被提名為宜蘭縣長候選人的江聰淵，其長期政治盟友林智勇，就是當年前法務部長陳定南參選宜蘭縣長時，所痛斥國民黨引入的黑道。黃國昌說，更離譜的是，江聰淵與林智勇在分別當選宜蘭市長與宜蘭市民代表會主席後，宜蘭市公所竟然連續6年用限制性招標讓林智勇所控制的空殼公司取得高達合計5845萬標案，用人民的納稅錢豢養自己的政治盟友，這是什麼臭不可聞的貪腐結構與政商關係？黃國昌表示，2022年他揭露此弊案時，江聰淵還有臉稱，公所是依法行政、選舉抹黑，並揚言提告，請問江聰淵是告到哪去？江聰淵要不要出來道歉？江聰淵宜蘭市長落選後，還被酬庸至雜糧發展基金會當執行長，今年10月高升為董事長，這是什麼清廉勤政愛鄉土？黃國昌說，沒想到昨天宜蘭地檢署的新聞稿，竟然只偵辦到江聰淵市長任內的公所主任秘書，如果沒有市長的交代與同意，主任秘書敢連續6年用限制性招標幾千萬的市代會主席，請宜蘭地檢署、法務部廉政署出來講清楚，案子到底怎麼辦的？如此抓小放大、縱放江聰淵，難道是因為江聰淵是新潮流、賴清德的愛將，就可以幫忙設好防火牆，雙標至此，人民對司法如何不失望。