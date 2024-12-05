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▲周杰倫演唱會門票在10月23日開賣，開賣當天狂吸89萬人搶15萬張門票，直接買到售票系統癱瘓。（圖／杰威爾提供）

▲剛出道就爆紅的周杰倫在2003年時還擔任《時代》雜誌亞洲版封面人物。（圖／翻攝自微博）

▲周杰倫以《最偉大的作品》擊敗了防彈少年團（BTS）和泰勒絲（Taylor Swift）登上國際唱片業協會（IFPI）2022年所公布的「全球十大專輯銷量榜」全球第一。（圖／周杰倫IG）

▲周杰倫2001年以《杰倫》獲得華語最佳專輯後，至今已經獲得15個金曲獎項。（圖／《完全娛樂》YouTube）

「亞洲音樂天王」周杰倫今（5）日即將登上台北大巨蛋舉辦《嘉年華》巡迴演唱會，一口氣連唱4天。作為大巨蛋落成後首位舉辦專場的藝人，門票開賣當天狂吸89萬人搶15萬張門票，即使售票平台拓元售票出動最大寬頻，依然至阻止不了粉絲直接搶到系統癱瘓，售票結束後黃牛還將一張票炒到30萬台幣。《NOWnews今日新聞》也特別整理出周杰倫「周董」的傳奇紀錄，在演唱會開始前與歌迷一起複習天王的輝煌生涯。被譽為亞洲天王的周杰倫，不僅是華語樂壇的不敗傳奇，甚至還登上《時代》雜誌封面。剛出道就爆紅的周杰倫在2003年時曾接受美國《時代》雜誌專訪，還擔任亞洲版封面人物，在千禧初年華語樂壇百花盛開的狀況下，雜誌方還直接封他為「新一代亞洲流行天王」。不僅如此，周董還一路紅到好萊塢，在CNN評出的「25位亞洲最具影響力的人物」，除了樂壇外同樣涉獵影視的他也被美國知名電影網站選為「全球十大最值得期待的新秀演員」，是台灣首批進軍歐美影視界的藝人之一。國際唱片業協會（IFPI）2022年所公布的「全球十大專輯銷量榜」中，周杰倫以《最偉大的作品》擊敗了防彈少年團（BTS）和泰勒絲（Taylor Swift）登上全球第一，刷新榜單紀錄成為史上第一個進入前十大的華語專輯，粉絲也忍不住狂讚：「真的是《最偉大的作品》！」周杰倫的音樂作品不僅是九零後的回憶，許多歌曲至今仍然傳唱度超高，他的音樂版權費也賺的盆滿缽滿，據傳周杰倫的身價早已突破百億台幣，2012年時他還曾打敗劉德華、范冰冰、成龍，直接登上《富比士》中國富豪名人榜榜首。以《Jay》、《范特西》、《八度空間》等專輯揚名亞洲的周杰倫，出道24年來幾乎橫掃所有華語樂壇的獎項，光是金曲獎就拿下15座，10度入圍「年度專輯獎」（獲獎3次），8度入圍「最佳華語男歌手獎」（獲獎2次）。除了傳統頒獎典禮，周杰倫在新興的串流平台中收聽量也相當驚人，除了連續6年拿下Spotity的「全球最多串流收聽次數華語流行歌手」外，在YouTube上ＭV的點閱量也都超過千萬觀看，其中成績最好的〈告白氣球〉甚至吸引突破2.6億聆聽。