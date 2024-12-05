韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，事後雖火速刪貼文，但仍引發輿論譁然，甚至連韓國媒體都在報導此事。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，民進黨應該公開譴責戒嚴，且保證絕對不會，總統賴清德也可趁著媒體茶敘，向大家保證民進黨執政絕對不會戒嚴。
黃暐瀚今（5）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，民進黨原始貼文第一段就寫道「南韓國會被親北韓勢力操控」，但這是尹錫悅個人看法，「你沒有告訴大家就貼出來，就變成你的看法了」，應該要以引述方式；而貼文的第二段就開始提到台灣立法院藍白也在亂，其中的「百般刁雃王義川就職」讓黃暐瀚很困惑，「為什麼要提到這個？」第三段則講到「Team Taiwan」，黃暐瀚認為，這用來講棒球很OK，但講到政治大家不一定認同。
黃暐瀚指出，民進黨不要再拗說「我們又沒有支持」，該篇貼文有譴責戒嚴嗎？他認為是沒有，而給大家的感覺反而是想效法尹錫悅，且底下留言確實有一些討厭藍白的網友力挺的氛圍出現，這樣一來，民進黨要解釋的就不能只說是轉貼國際資訊。
黃暐瀚認為，民進黨應該公開譴責戒嚴，且保證絕對不會；他表示，這件事已經變成國際事件，而賴清德從帛琉返台之前有個媒體茶敘，賴清德可以趁這個機會承諾民進黨執政絕對不可能戒嚴，這件事情就過了。
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黃暐瀚指出，民進黨不要再拗說「我們又沒有支持」，該篇貼文有譴責戒嚴嗎？他認為是沒有，而給大家的感覺反而是想效法尹錫悅，且底下留言確實有一些討厭藍白的網友力挺的氛圍出現，這樣一來，民進黨要解釋的就不能只說是轉貼國際資訊。
黃暐瀚認為，民進黨應該公開譴責戒嚴，且保證絕對不會；他表示，這件事已經變成國際事件，而賴清德從帛琉返台之前有個媒體茶敘，賴清德可以趁這個機會承諾民進黨執政絕對不可能戒嚴，這件事情就過了。
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