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▲《職業棒球》12月號今日於實體通路正式上架，引發球迷搶購風潮。（圖／翻攝自中華職棒臉書）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

513期12月號《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》在12月5日上架，本期封面故事〈世界12強冠軍 臺灣尚勇〉收錄中華隊在12強賽奪冠全紀錄，用最豐富圖輯、文字，帶球迷重新回味TEAM TAIWAN從無人看好到接連打敗韓國、美國、日本逆襲奪冠奇蹟之旅。根據中華職棒官方說法，目前本期雜誌已經進入「三刷」，總銷量破10萬本，且持續增加中。《職棒雜誌》官方表示本期雜誌詢問量非常大，很希望大家都能順利購買，目前已確定三刷，各平台還會加開預購量。另外中職方面也表示，這期雜誌總銷量破已超過10萬本，相當搶手，球迷欲買從速。在《職棒雜誌》513期正式出刊前，中職會長蔡其昌就曾在社群平台上預告，12月號《職棒雜誌》以世界12強賽的中華隊為主題，且會附上冠軍主題海報，他也開玩笑說道：「這期沒買，後悔一生！」本期詳細報導內容，包含從預賽至冠軍戰中華隊9場比賽逐場紀錄、圖輯、焦點人物、首度入選中華隊王志煊與張政禹每場小日記，陳傑憲、張奕、林昱珉人物專訪。此外，本期雜誌為正、反雙封面，隨書附贈「12強冠軍紀念海報」三款隨機附送一款。【台灣尚勇！ 中華隊登頂世界第一】收錄從預賽至冠軍戰中華隊9場比賽逐場紀錄、圖輯、焦點人物、首度入選中華隊王志煊與張政禹每場小日記，陳傑憲、張奕、林昱珉人物專訪。【突破極限再創巔峰 中職35年頒獎典禮】【冬盟熱度破表 台日五隊爭霸開打】【2024第10屆好棒棒大賞】【中信兄弟重返冠軍榮耀 封王遊行圖輯】❌本期雜誌因商城仍在維修中，不會在CPBL官方商城販售❌讀者可在以下通路購買✅便利商店：7-11、全家（711鋪貨店舖查詢：https://reurl.cc/ge2vR7）✅網路販售通路：博客來、誠品、金石堂✅實體書局：誠品、金石堂、金玉堂、何嘉仁、墊腳石、紀伊國屋、法雅客、諾貝爾、三民等連鎖書局以及全台各大傳統書局。✅本周六日冬盟洲際現場少量販售