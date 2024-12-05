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▲4日凌晨，國道1號北上76.9公里處發生追撞車禍，整起事件造成1死，其中一名傷者為威震集團前董座吳明達槍擊案的涉案人、前四海幫角頭郝廣民，他當場雙腿撞斷重傷送醫。（圖／翻攝畫面）

4日凌晨，國道1號北上76.9公里處發生追撞車禍，整起事件造成1死，其中一名傷者為威震集團前董座吳明達槍擊案的涉案人、前四海幫角頭郝廣民，他當場雙腿撞斷重傷送醫，豈料車禍才過半小時，涉洩密才剛交保的刑事局偵查員也在不遠處發生追撞事故，導致同車的金融犯罪調查專家陳梅慧當場傷重慘死。昨天凌晨2時23分，國道一號北上76.9公里處，一部貨車自撞停在內側車道，然而在拖吊車排除事故時，郝廣林姓保鑣（21歲）一同搭乘由楊姓司機（27歲）駕駛的自小客車突然撞上該輛小貨車，郝廣民座車當場車頭全毀，司機傷重慘死，郝廣民本人也身受重傷，不僅雙腿撞斷，胸腔也大出血，仍在榮總救治觀察中。據悉，郝廣明今年7月涉及教唆小弟槍擊威震集團前董座吳明達，檢警調查發現，郝廣民與台北市松山區大型三溫暖的楊姓金主有3000萬糾紛，吳明達曾經居中攬事不久後就遭槍擊，檢方今年9月認定郝廣明犯罪嫌疑重大，向士林地院聲請羈押禁見，最終法院裁定郝男50萬交保。豈料，僅隔半小時後的3時許，距離郝廣民座車事故現場800公尺處，再次發生嚴重事故，一名才剛遭台中地檢署偵辦開完庭交保的刑事局打詐情資研析中心謝姓偵查員（31歲）和身為金融犯罪調查專家的女友陳梅慧（39歲），搭乘白牌計程車，就在國道一號北上77.7公里處遇劫，陳梅慧傷重不治。後續有傳言指出，兩起車禍發生時間臨近，案情恐怕「不單純」，不過對此國道警方嚴正強調兩起事故並無因果關係。