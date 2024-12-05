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▲警方將鄭男拉走。（圖／讀者提供）

▲面對媒體，鄭男表示不認識夏男，單純「實在是看不下去」夏男的行為。（圖／讀者提供）

台中5億高中生案今（5）日再開庭，配偶夏男被控假結婚、偽造文書一審被判1年6月徒刑，夏男不服上訴，目前二審已召開第3次庭審，在庭審結束後，一名42歲鄭姓男子突然出現在法院門口，看到夏男立刻大罵「畜生」，衝上去推擠還出拳毆打夏男臉部，現場員警見狀立即衝上前制止鄭男，後續依傷害現行犯逮捕。今天台中5億高中生偽造文書案，二審再開庭，庭審結束後，夏男與律師走出法庭時面對媒體詢問不發一語，豈料在準備上計程車前，一名戴著鴨舌帽、護目鏡的鄭姓男子看到夏男立即衝上前重揮一拳，還大吼「畜生」，隨後雙方被現場戒備的多名員警拉開，夏男立即要求員警逮捕對方，而鄭男也因傷害現行犯帶回調查。面對媒體，鄭男表示不認識夏男，單純「實在是看不下去」夏男的行為，覺得夏男在此案的說法太誇張，想為賴姓高中生討公道，才在高等法庭外埋伏，詳細案發原因仍有待警方調查釐清。