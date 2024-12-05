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總統賴清德出訪過境夏威夷，夏威夷州長與檀香山市長在機旁接機，有綠營高層說這是美方接機歷年最高禮遇規格。不過藍營質疑，根本只是民進黨自吹自擂。前立委郭正亮說，夏威夷州的聯邦參眾議員沒有出現，賴清德與美方閉門會議，也不見美方司儀，這代表美國不希望有新聞。郭正亮在節目《下班瀚你聊》表示，美方幫賴清德接機規格沒有比較低，但是也不用講成什麼史上最高，只有州長出現，聯邦層級的參眾議員都沒有出現，難道賴清德是去做地方性質的訪問嗎？郭正亮也提到，賴清德出席僑宴，背板沒有寫中華民國，但蔡英文2019去夏威夷的時候背板卻有；賴清德與美方兩次閉門會議，但沒有記者會，且竟然也沒有看到美國方面的司儀，沒有司儀、沒有雙邊記者會，這表示美國就是希望不要有新聞。郭正亮說，賴清德找不到參眾議員，只好打電話給美國聯邦眾院前議長裴洛西，但裴洛西與美國總統當選人川普最大的敵人，這到底是怎樣的安排，駐美代表駐美代表俞大㵢難道是臥底？賴清德在夏威夷外交，只能到處走走，這是史上最委屈的一次，外交部安排相關行程的人，都應該下台。