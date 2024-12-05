韓國總統尹錫悅3日深夜到4日凌晨的「短命戒嚴」，引發朝野反彈與民眾不滿，韓國在野黨已聯合提案對他發動彈劾，雖然彈劾案能否通過仍不確定，但尹錫悅執政的基礎已再次重挫，韓國政壇幾近可說已進入「後尹錫悅時代」。對此，學者沈榮欽指出，在野黨共同民主黨的黨魁李在明被認為擔任下任韓國總統的機率大增，「李在明概念股」在戒嚴風波後全面大漲，似乎也可嗅出端倪。
沈榮欽在臉書發文表示，「觀察一個國家官商勾結最重要的方法之一是看股市的反應，因為股市的漲跌是依據資訊反應，可以提供即時又不容易觀察到官商勾結的訊息」。而在尹錫悅戒嚴風波結束後，嘲諷尹錫悅站隊台灣和烏克蘭愚蠢，認為中立不介入更聰明的李在明擔任下任總統的機率大增，於是「李在明概念股」便成為觀察對象。
沈榮欽指出，李在明曾經在汽車零件製造商「東方精密」所屬的東方手錶公司（Orient Watch Company）工作，戒嚴結束次日，所有人都緊盯東方精密的股價。「結果呢？東方精密的股價大漲將近三成（29.97％）！」
而一家「李在明概念股」是Soosan INT，因為該公司的CEO曾經在李在明上次競選總統時，擔任負責財務的競選活動贊助委員會主席。「結果呢？Soosan INT的股價同樣大漲將近三成（29.99％）！」
不僅如此，其他的「李在明概念股」像是Atec、Atec Mobility和Estaco等等，股價同樣在戒嚴風波後分別上漲了29.99％、29.95％和29.88％。
沈榮欽解釋，這些「李在明概念股」都漲29％多，是因為韓國股市的漲幅上限設在30％。尹錫悅戒嚴失敗後，「李在明概念股」幾乎全都漲停，這也側面說明韓國的政商「特殊」關係的緊密程度。
韓媒《韓國先驅報》指出，與政治領袖相關的股票大漲顯示出投資人的押注心態，除了「李在明概念股」漲幅最大外，與國民力量黨魁韓東勳相關的股票也上漲了29.58％，是另一股被看好的勢力。
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沈榮欽指出，李在明曾經在汽車零件製造商「東方精密」所屬的東方手錶公司（Orient Watch Company）工作，戒嚴結束次日，所有人都緊盯東方精密的股價。「結果呢？東方精密的股價大漲將近三成（29.97％）！」
而一家「李在明概念股」是Soosan INT，因為該公司的CEO曾經在李在明上次競選總統時，擔任負責財務的競選活動贊助委員會主席。「結果呢？Soosan INT的股價同樣大漲將近三成（29.99％）！」
不僅如此，其他的「李在明概念股」像是Atec、Atec Mobility和Estaco等等，股價同樣在戒嚴風波後分別上漲了29.99％、29.95％和29.88％。
沈榮欽解釋，這些「李在明概念股」都漲29％多，是因為韓國股市的漲幅上限設在30％。尹錫悅戒嚴失敗後，「李在明概念股」幾乎全都漲停，這也側面說明韓國的政商「特殊」關係的緊密程度。
韓媒《韓國先驅報》指出，與政治領袖相關的股票大漲顯示出投資人的押注心態，除了「李在明概念股」漲幅最大外，與國民力量黨魁韓東勳相關的股票也上漲了29.58％，是另一股被看好的勢力。
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