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114學年四技二專甄選入學簡章今（5）日公告，設有「青年儲蓄帳戶組」、「一般組」，採分組招生，合計提供36421個名額，相較113學年的40109個名額，減少3688個，創下近10年來新低。另配合推動行政院培育數位人才目標，一般組提供632個招生名額給半導體、AI、機械領域，其中包含資安人才210名。技專招聯會表示，114學年四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生簡章，於今日起上網公告並提供下載查詢，預計12/12發售紙本簡章，招生簡章各為工本費新台幣70元，考生可至技專校院招生委員會聯合會網站「簡章個人購買系統」訂購，或至19個代售服務學校現場購買。技專招聯會指出，114學年四技二專甄選入學仍採分組聯合招生，分成「青年儲蓄帳戶組」、「一般組」等2組，其中「青年儲蓄帳戶組」共有18校、78個系科或學程，共提供93個招生名額；「一般組」共有121校、2714個系科或學程，提供36328個招生名額。兩組共提供36421個招生名額，相較去年的40109個名額，減少3688個名額，創下近10年新低。另配合教育部推動行政院培育數位人才的目標，114學年四技二專甄選入學提供半導體、AI、機械領域擴充名額632名，其中資安人才名額為210名，並納入一般組招生。國立科技校院部份系科（組）、學程提撥「低收或中低收入戶考生」招生名額，以保障弱勢學生升學權益。技專招聯會表示，114學年四技二專日間部聯合登記分發入學，有68校、2317系科（組）或學程參與招生，預定招收一般生9648名，含資通人才擴充名額37名，由各校系科（組）、學程自訂四技二專統一入學測驗各科成績採計權重。技專招聯會提醒，考生要特別留意，須在規定時間內上傳就學期間的學習歷程檔案資料到學習歷程學校平台。