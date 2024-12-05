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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，復旦大學學生宋思瑤因受訪時脫口賀「中國台北隊」獲得世界冠軍，引發輿論譁然；陸委會主委邱垂正4日承諾做出行政處分，依申請單位按個案情形輕重，6個月到5年不等時間不得再邀請來台。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑透露，宋思瑤因此事壓力很大，自責落淚。蕭旭岑今（5）日上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪表示，民進黨看到桌球選手馬龍太受歡迎，擔心馬龍效應外溢，陸委會因此用一個很離譜的理由祭出禁邀處分5年，這樣合理嗎？只是因為一個復旦的女同學她的習慣用語，也沒有說出什麼政治性言論，居然就被陸委會要用最重的處罰，連帶馬龍這麼受歡迎的人，5年內也不能來台灣，這合理嗎？我們還是個民主國家嗎？蕭旭岑指出，其實宋思瑤講得很得體，就只是一句中國台北，被民進黨、陸委會連打數天，「宋思瑤是相當好的女孩子，非常在乎說錯話，她流下眼淚，你看她壓力多大」，自己安慰宋思瑤很久，並向她說「我們馬英九基金會請你們來就是要保護你們，難道要讓你被霸凌嗎」，真正大部分台灣人覺得宋思瑤是有善意的，宋思瑤聽完當場落淚。蕭旭岑最後也說，「感謝多數台灣人給了宋思瑤溫暖，感謝絕大多數的台灣民眾，你們才是真正的台灣人，這些綠色玻璃心不能代表台灣人」。