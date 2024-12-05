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台北地檢署偵辦京華城容積弊案以及民眾黨主席柯文哲政治獻金案，檢方偵辦已進入尾聲，僅剩20多天全案即將偵結，而今（5）日，北檢首度以證人身分，傳喚新光集團公主吳欣盈，以釐清民眾黨政治獻金相關細節。今早吳欣盈先至調查局訊問後，大約11時許赴北檢由檢察官訊問。下午1時16分許，檢方經過大約2小時訊問結束，吳欣盈在隨扈陪同下走出偵查庭，而她也接受媒體訪問，但僅回應「剛剛進行得非常順利」「偵查不公開」以及「謝謝大家關心」短短三句話就離開，大批媒體繼續追問，最後吳欣盈上車前，再簡短回覆「今天是以證人身分前來」，隨即坐車離開。檢方為釐清柯文哲政治獻金金流，指揮調查局北機站，以證人身分約談前新光金控董事長吳東進女兒吳欣盈，上午北機站約談結束後，將吳欣盈移送北檢複訊，以查證吳家相關人，捐贈民眾黨政治獻金144萬元金流，並釐清柯文哲是否挪用這部分政治獻金等涉證據。長年在國外發展的「新光公主」吳欣盈，是新光集團關係企業第三代千金，2019年11月獲得台灣民眾黨提名為不分區立委，吳欣盈的財經背景和國際事務處理能力受到柯文哲倚重，2023年和柯文哲搭檔，擔任副手和柯文哲角逐2024總統大選。吳曾因國籍問題引發關注，而當時也外傳，吳母的企業自2019年起，多次捐贈民眾黨政治獻金，總計新台幣144萬元。當時柯文哲被問吳母捐贈政治獻金時，並未否認相關情事，柯文哲僅回應，吳欣盈是自發性捐款幫民眾黨辦理人力訓練，僅有1、2名和吳家有關係的人捐款，可以說是熱心人士捐款。因此檢察官為釐清柯文哲及民眾黨政治獻金運用的過程，是否遭人不當挪用，今指揮調查局約談吳欣盈，以了解政治獻金金流。