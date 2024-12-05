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▲杰威爾公布場館進出動線，方便歌迷出入場。（圖／杰威爾音樂臉書）

▲周杰倫睽違7年在台灣開演唱會，15萬張演唱會門票火速被掃光，黃牛票甚至喊到1張30萬元。（圖／杰威爾音樂 JVR Music 臉書）

天王周杰倫「嘉年華」巡迴演唱會將在今（5）日登場，一連開唱4天，每場都有上萬名粉絲湧入，寵粉的周杰倫將送給入場粉絲免費螢光棒。但就怕人潮塞住，周杰倫所屬公司杰威爾音樂近日就公布場館動線資訊，方便粉絲進出場，此外避免附近交通大打結，他們也鼓勵粉絲搭乘捷運前往，只要是從捷運國父紀念館站出站者，就可以獲得20元回饋。若是不搭乘捷運，也可以選擇接駁車或開車，不過附近停車位有限，出門前需要多加留意。周杰倫從今日一路開唱到8日，5、6日開演時間為晚上7點半，下午5點開放入場，7、8日開演時間為晚上6點，進場時間為下午4點。為避免15萬粉絲塞住，杰威爾音樂日前在臉書呼籲，「請依票券上座位區所指示的出入口GATE進出場館」，像是坐在特區，需從5號出入口進出，看台區則需看區域區域，分別從1、2、3、4號出入口進出。為了鼓勵粉絲搭乘捷運，杰威爾表示，只要搭乘捷運並從國父紀念館出站者，將獲得20元補助回饋，折抵方式為「進入大巨蛋場館後，可將該次使用之悠遊卡（或具悠遊卡功能之票卡），於館內設置之驗票機靠卡感應」，若仍有其他相關操作問題，也可以詢問現場工作問題。杰威爾也建議，散場時除了從國父紀念館站進出，也可以選擇市政府站搭乘捷運，北捷為配合演唱會進場時間，往南港展覽館方向列車最短班距為3至3.5分鐘，散場往台北車站、頂埔方向列車，最短班距約2.5分鐘，也會視人潮狀況加發車次。若非搭乘捷運者，也可以利用忠孝東路接駁車，共6線免費接駁專車，分別為松山車站線、台北101／世貿線、松山機場線、捷運忠孝復興線、捷運公館線及台北車站線。台北交通局交治科長林育生表示，大巨蛋本身也提供汽車停車位1883位、機車停車位有3800位，不過停車空間有限，若停車場滿位，則將實施滿場機制，不允許車輛排隊影響車流。另外，值得注意的是，這次「嘉年華」演唱會將免費贈送給粉絲特製的愛心螢光棒，歌迷入場即可獲得，周杰倫大巨蛋演唱會還推出演唱會周邊商品，其中部分周邊商品是限量的「台北限定款」，包括拍立得、手機殼、聯名帽子等，此外還有方文山歌詞作品衍生的文創小物、T恤等，於演出期間在台北大巨蛋販售。