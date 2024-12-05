我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家SOHOT炎選推出便利商店首見「炸雞桶」，12月24日前每桶8入只要320元。（圖／全家提供）

▲全家「友善食光機制」首度擴大至熟食區SOHOT炎選現烤點心專區。（圖／全家提供）

▲首度攜手人氣滷味品牌「潮味決」，推出3款熟食區新品。（圖／全家提供）

▲2款加熱型飯卷新品「日式明太子炙烤牛飯卷」與「松露乳酪德腸飯卷」。（圖／全家提供）

▲7-11攜手五星級飯店烘焙主廚共同合作開發精品級麵包，共有6款新品，每款價格落在49至55元間。（圖／7-11提供）

▲還有3款可頌類型的麵包，秋冬必吃「栗子可頌」、「香桔卡士達丹麥」、「焦糖海鹽圓可頌」。（圖／7-11提供）

年底嗨玩跨年加聖誕聚會，全家便利商店搶攻聚會商機，開賣便利商店首見「8入炸雞桶」，即起至12月24日前，8入320元、平均40元，且可任搭雞腿、雞翅、腿排，想要全雞腿餐也沒問題，且月底救星的友善食光首納入「炎選現烤點心」，即起至12月24日前，每日下午5點至凌晨12點前，現烤點心任選7折。看好年末聚會消費需求旺盛，全家SOHOT炎選推出便利商店首見「炸雞桶」，12月24日前每桶8入只要320元，包含香酥多汁的辣味炸棒腿、香氣四溢的轟炸火辣雞腿排以及口感豐富的轟炸火辣雞翅，可任搭任選8入，也就是算全雞腿也只要320元。不過要注意的是，並非每一家門市都有「SOHOT炎選」專區，建議可用全家APP，點選地圖趣，進入限店美食專區，即可查詢特定美食的販售店鋪，也可以先向店員預定，避免撲空。為了鼓勵更多消費者共同惜食、減少食物浪費，全家「友善食光機制」首度擴大至熟食區SOHOT炎選現烤點心專區，即日起至12月24日前，每日17:00-23:59，現烤點心商品任選7折，年底吃美食也能省荷包。此外，全家再度推出全新聯名熟食，首度攜手人氣滷味品牌「潮味決」，推出3款熟食區新品「三杯塔香肉包」、「三杯雞千層餅」及「三杯塔香雞肉串」，以潮味決獨家三杯醬汁入料，九層塔香讓三杯風味更為飽滿，入口即嘗甜中帶鹹、鹹中帶鮮美味，絕對是今年冬季不可錯過的便利商店必嘗系列美食。還有2款加熱型飯卷新品「日式明太子炙烤牛飯卷」與「松露乳酪德腸飯卷」，其中「日式明太子炙烤牛飯卷」以鮮嫩牛肉搭配鹹香日式明太子，口感豐富有層次，售價49元；「松露乳酪德腸飯卷」選用高品質德腸，搭配濃郁松露乳酪，入口感受濃郁香氣，售價49元，即日起至12月10日前，搭配指定飲品享餐餐超值配69元餐促優惠。此外，7-11繼「星級饗宴」與台南晶英酒店聯手將獨特在地小吃化身美味的超商鮮食，即日起更進一步推出全新烘焙產品線，以「五星職人、匠心工法」為主軸，攜手五星級飯店烘焙主廚共同合作開發精品級麵包，共有6款新品，每款價格落在49至55元間。包括「黑糖紅茶布里歐」以錫蘭紅茶調製布里歐堡體，內餡有著濃郁的黑糖麻糬與牛奶卡士達；「黑糖核桃乳酪軟歐」醇厚在地黑糖結合澳洲乳酪，還有核桃增添口感，甜鹹平衡交織出成熟風味；「番茄羅勒乳酪佛卡夏」嚴選法國麵粉與義大利橄欖油，再加上紐西蘭乳酪，番茄的酸甜與羅勒搭配恰到好處。還有3款可頌類型的麵包，秋冬必吃「栗子可頌」特調栗子流心餡自然香甜；「香桔卡士達丹麥」經典可頌堡體進化版，獨特扭結造型內藏來自土耳其的頂級橘丁，搭配清新的檸檬卡士達；「焦糖海鹽圓可頌」內餡包裹義式奶霜、特調焦糖醬與海鹽，外層覆蓋焦糖巧克力與比利時巴瑞碎片，鹹甜交織超有層次。