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▲韓國第5至9任總統朴正熙（右）與女兒朴槿惠（後成為第18任韓國總統），攝於1977年。（圖／美聯社／達志影像）

▲1996年3月11日，韓國前總統全斗煥、盧泰愚並列公開受審。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國第18任總統朴槿惠，因閨密崔順實干政事件遭彈劾並通過，成為大韓民國歷史上，首位因彈劾而下台的總統。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅在短短幾小時內戒嚴又解嚴，在韓國政壇掀起軒然大波，彈劾案預計這幾天就會在國會表決，連自家黨魁都呼籲他退黨止血。當初主打清廉治理上位的尹錫悅，檢察總長任內曾經手前總統朴槿惠、三星集團李在鎔等大案，沒想到當上總統才2年多就已經聲名狼藉，最新鬧出的「短命戒嚴」恐更成壓垮他政治生涯的最後一根稻草。儘管尹錫悅上任後已將辦公地點遷往龍山區的總統室，但有關「青瓦台魔咒」是否仍持續影響韓國總統命運，再次引起討論。過去韓國歷任總統都深受不得善終的「魔咒」困擾，有關青瓦台風水不好的說法，在民間也不脛而走，從首任總統李承晚流亡海外開始，綜觀歷任韓國總統，多數結局淒涼，被刺殺、被關、甚至自殺者皆有。大韓民國1948年建立至今，已有20屆、13位正式總統（不含代理），其中大多數都下場慘淡，第1-3任總統李承晚因「4.19學運」而被迫下野，辭職後搭機流亡美國夏威夷，幾年後就死在了檀香山。第4任總統尹潽善上任僅9個月，便被朴正熙（朴槿惠之父）發起的「5.16軍事政變」推翻。雖然朴正熙推翻第二共和國後掌握大權，統治韓國長達18年之久，甚至成為該國憲政史上，執政時間最長的國家元首（韓國第5至9屆總統），卻在1979年被時任中情部長的金載圭槍殺，後者行兇動機眾說紛紜，有說法指是企圖發動政變，但也有人聲稱是因不滿工作失誤被責難、惱羞成怒而痛下殺手。朴正熙遭到刺殺後，由崔圭夏緊急出任代理總統，並於同年12月當選為大韓民國第10任總統，但其任內發生眾多歷史大事，包含雙十二政變、首爾之春、5·17緊急戒嚴、光州民主化運動等，最後被全斗煥發動軍事政變逼下台，任期不到1年，卸任後的生活也過的不安穩，據說他的一舉一動都被軍政府監視，以禁止他造反或重新掌權。與朴正熙一樣，靠軍事政變上台的全斗煥，軍事獨裁持續了7年，卸任後因曾鎮壓光州民主化運動、貪污罪而被逮捕，判處死刑，後來改為終身監禁，最後被特赦獲釋。他的繼任者盧泰愚雖然有做完5年的總統任期，但卸任後不久就被以侵吞公款、腐敗受賄甚至叛亂等罪清算，被判處17年監禁（原為無期徒刑），1997年獲得特赦，最後在2021年去世。即使在任內獲得好評，為人清廉者，也未必能逃過「青瓦台魔咒」。韓國第14任及15任總統，金泳三以及金大中，執政期間致力消除腐敗，金泳三甚至還有「韓國反腐教父」的美稱，最後卻都因為兒子涉嫌收賄貪腐，落得個毀譽參半的下場；第16任總統盧武鉉任內倡導清廉政治，卸任後卻被李明博政府展開賄賂調查，最終在2009年5月跳崖自殺以求自清。而被尹錫悅送進牢獄的第17任總統李明博，卸任之後遭檢方調查任內收賄、濫權、挪用公款等罪行，2018年被判17年有期徒刑，但於2022年獲得特赦。同樣栽在尹錫悅手中的第18任總統朴槿惠，因閨密崔順實干政事件，被國會通過彈劾案，後經韓國憲法法院裁定彈劾成立，使她成為大韓民國史上首位因彈劾而下台的總統；2018年，她因為賄賂、濫權等罪名，被判24年有期徒刑，之後改判20年，並於2021年獲得特赦。