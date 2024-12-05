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▲陳梅慧生前任職民間司改會組織倡議部主任時，擔任324行政院暴力驅離事件「查無此人：七週年特展」策展人身影。（圖／民間司改會提供）

區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，因協助刑事局科技犯罪防制中心分析虛擬貨幣金流，卻遭台中某刑警檢舉洩密，於本月3日，赴台中地檢署偵訊約談，深夜交保返家途中，不幸在國道一號遇上死亡車禍，陳梅慧因傷重不治。由於陳梅慧生前曾任職民間司改會長達10年，司改會今（5日）發表聲明對於陳梅慧的意外，感到遺憾與不捨，更細數陳梅慧在任職期間，不計酬勞、名利，無私全力投入公益事務、關心社會弱勢群體等的7項卓越貢獻。司改會表示，陳梅慧於2013年進入司改會擔任擔任執行秘書，也負責編輯《司法改革雜誌》、官網建構與編輯、Facebook小編、管理資安及資訊系統。2019年起，陳梅慧擔任「組織倡議部」主任，總籌民間司改會的社會倡議與社群溝通工作；也曾帶領「徐自強案冤案」的救援志工團，籌備眾多救援活動、倡議、記者會，並整理海量的案件卷宗資料；陳更專案負責建置「司改數位資料庫」、「民間司法改革基金會數位典藏檢索系統」；以及投入「陳敬鎧冤案」的救援工作，第一線與腦科學專家溝通，協助律師團持續梳理非常救濟程序的證據，並於全台進行工作坊培訓種子講師、將科學證據思維轉化為教案進入校園。陳梅慧也曾支持318義務律師平台倡議工作，擔任324行政院暴力驅離事件「查無此人：七週年特展」策展人，並架設事件七週年專題網站；同時協助感情詐騙受害者，並舉發「假法扶」（中華民國法律扶助協會）的不當行為；以及深度參與全球反詐騙組織（GASO）台灣分會的「救援柬埔寨人口販運事件被害人」行動。後於在職期間接任GASO台灣分會理事長、台灣國際反詐騙協會理事長，第一線協助詐騙被害人並分析詐騙集團的犯案與洗錢手法，且就政府打詐政策提供諮詢意見。司改會指出，陳梅慧犧牲了大量的私人時間，無償投入協助詐欺被害人及各種的公益工作。她主動、自發地帶領司改會，認識無人能解的難題，並致力於提出可行的方法，讓遭詐騙的被害人看到希望。直到此刻，我們理解的她，都是非常單純地覺得，世界有太多地方，應該要變好。最後司改盼望陳梅慧，苦痛難止，正義難尋，生死無常，精神永在。