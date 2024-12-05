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馬英九基會邀請陸生來台交流，卻引發一連串爭議，奧運金牌選手馬龍赴中山女高參訪竟被陸媒形容是「唐憎進盤絲洞」，讓校方與家長會憤而要求馬辦道歉，但執行長蕭旭岑則反批是「綠色家長」。對此民進黨立委林楚茵痛批，蕭旭岑不敢檢討陸媒，反倒來檢討校方、家長，而過去蕭在在馬英九任內授頒「二等景星勳章」，但如今卻連國旗都不敢碰，現在又配合中共大外宣，實在是又壞又蠢、可惡至極！林楚茵說，馬辦霸凌受害者，協助加害者持續霸凌台灣女高中生，中山女高被陸媒稱是「盤絲洞」，蕭旭岑不只沒道歉，還繼續檢討被害者，陸媒羞辱台灣女高中生，蕭旭岑不敢檢討陸媒，反倒來檢討校方、家長。林楚茵說，不知道蕭旭岑有沒有女兒，但將心比心，願意自己女兒被稱作蜘蛛精嗎？願意被形容是住在盤絲洞的妖怪嗎？過去蕭旭岑在馬英九任內授頒「二等景星勳章」，但如今卻連國旗都不敢碰。不敢譴責中國，連中國媒體都怕，這已經不是下跪，是磕頭。林楚茵表示，更好笑的是，馬辦極盡媚共，換來中國打臉更加碼霸凌台灣，陸生訪台期間已累積186架次共機艦擾台，毫無促進兩岸和平，連台灣未成年高中生都被當成統戰樣板，只能說配合中共大外宣的馬辦，實在是又壞又蠢、可惡至極！