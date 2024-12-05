為提供民眾更便捷的報名服務，勞動部勞動力發展署技能檢定中心將於114年採雙軌併行報名方式，除紙本通信報名外，推出全新技術士技能檢定網路報名系統 ，民眾可於線上輕鬆完成所有報名流程，減少郵寄報名資料之路途與時間，大幅提升民眾報名的便利性。
勞動力發展署技能檢定中心表示，114年第1梯次全國技能檢定，預訂於114年1月2日至1月13日開放報名，新全國檢定技能檢定網路報名系統亦與紙本通信報名同步上線，全程無紙化作業，免除列印及郵寄紙本報名表作業，省時又環保。
此外，報檢同職類級別免檢附資格文件，系統自動勾稽歷史報名資料，如於3年內報檢同職類級別檢定，免再附報檢資格文件，且於報名時間內，不受時間地點限制，全程線上完成報名及繳費，同時還能即時查詢報名狀態及繳費狀態。
技能檢定中心表示，新系統上線後，可為民眾節省約一半以上的報名時間，也為行政作業效率帶來顯著提升，透過系統自動檢核機制，可降低人工作業疏失，提供更精確的服務品質，期望透過數位轉型，為民眾提供更優質的檢定服務體驗。此外，習慣紙本報名的朋友免擔心，技檢中心也同步保留原本作業方式，大家可選擇就近的全家便利商店進行報名表預購，到貨後依簡訊通知取件，方便又快速，可輕鬆準時在報名期間寄出紙本報名資料。
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此外，報檢同職類級別免檢附資格文件，系統自動勾稽歷史報名資料，如於3年內報檢同職類級別檢定，免再附報檢資格文件，且於報名時間內，不受時間地點限制，全程線上完成報名及繳費，同時還能即時查詢報名狀態及繳費狀態。
技能檢定中心表示，新系統上線後，可為民眾節省約一半以上的報名時間，也為行政作業效率帶來顯著提升，透過系統自動檢核機制，可降低人工作業疏失，提供更精確的服務品質，期望透過數位轉型，為民眾提供更優質的檢定服務體驗。此外，習慣紙本報名的朋友免擔心，技檢中心也同步保留原本作業方式，大家可選擇就近的全家便利商店進行報名表預購，到貨後依簡訊通知取件，方便又快速，可輕鬆準時在報名期間寄出紙本報名資料。