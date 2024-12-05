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▲5億高中生案爆衝突。（圖／讀者提供）

5億高中生案針對夏男涉犯偽造文書罪，一審判1年6月徒刑，今（5）日台中高分院進行二審，夏男庭後遭鄭姓男子（42歲）揮勾拳猛揍下巴，並痛罵畜生，兩人立刻被10多名員警分開，夏男一度高喊「記住他身分證！」事後夏男和律師赴派出所，不過經考量決定暫未提告，警方預計將鄭男先依社維法函送裁罰。今天台中5億高中生偽造文書案，二審再開庭，庭審結束後，夏男與律師走出法庭時面對媒體詢問不發一語，豈料在準備上計程車前，一名戴著鴨舌帽、護目鏡的鄭姓男子看到夏男立即衝上前重揮一拳，還大吼「畜生」，夏男也出手抵抗，雙方爆發拉扯，一旁警力則隨即衝上前將2人分開，夏遭毆也情緒激動，向警方怒吼「記下這個人！」「記下他的身分證字號」，最後搭上計程車離去，而鄭男也因傷害現行犯帶回調查。據悉，動手的鄭姓男子為是美髮師，今天疑似專程從苗栗搭車抵達台中，在法院門口等候夏男，見到人立即大吼「畜生」再一個箭步上前，朝下巴猛揮一拳，鄭男疑似是認為夏男所為太過分，因為「看不下去！太過分」才會動手，被警方依傷害現行犯逮捕帶回警所。事後，夏男前往第五警分局四平所，原預計要提告傷害罪或是公然侮辱罪，不過又決定再「想一下」。警方表示，傷害罪跟公然侮辱罪都是告訴乃論，被害人可在半年內向警方報案。全案因暫無當事人提告，將先依社維法函送裁罰，而鄭男仍先移送偵查隊製作筆錄，釐清動機。