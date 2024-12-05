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為了讓更多大小朋友都能體驗到鐵道模型趣味，台鐵攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，在12/7、12/8一連2天於台北車站舉辦「鐵道模型展」，現場將限量販售2款「EMU3000型N規模型」，包含「紅線款6輛基本組加6輛增節組」、「綠線款6輛基本組加6輛增節組」，每套9500元、限量100套。台鐵公司表示，這次舉行的鐵道模型展以「鐵道模型夢想樂園」為主題，邀請民眾一起進入鐵道模型世界。活動首日為12/7早上10時在台北車站開幕，10時30分開始販售2款限量的EMU3000型N規模型，共有「紅線款6輛基本組加6輛增節組」、「綠線款6輛基本組加6輛增節組」等2款組合，各有50套、總共100套，每套12輛售價10800元，展場每套特價9500元，各款每人限量1套。台鐵公司表示，活動會場規劃多區體驗活動，像是「KATO展區」、「鐵道模型運轉體驗區」、「場景模型區」、「免費場景模型DIY區」、「阿立圓山模型區」、「日本全國高校鐵道模型大賽獲獎作品展區」及「台鐵夢工場」鐵路商品販售區等，打造沉浸式參觀及體驗空間。其中，KATO展區為日本KATO公司展示精緻的列車模型，包含EMU3000型精密模型，透過影片及實體模型，深入了解鐵道模型的專業技術與獨家工藝；鐵道模型運轉體驗區可在現場操作鐵道模型軌道，體驗小小火車司機樂趣，每日限量前100名參加駕駛體驗者，送司機員DIY紙帽；免費場景模型DIY區可提供民眾免費製作5分鐘簡易鐵道模型場景的機會，每人限定一次，活動場次以現場公告為主。台鐵公司表示，活動首日購買模型者，可在11時到會場舞台區，參加KATO公司加藤社長簽名會。同時加碼送滿額禮，展區單筆消費滿2000元，可以免費參加3D場景模型DIY體驗，市值2400元，每人限定1次、限量40組，採現場登記，憑體驗券入場，活動場次由現場公告時間為主。