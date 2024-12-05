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▲NewJeans是目前當紅的女團之一。（圖／NewJeans X）

▲NewJeans 11月底召開緊急記者會，宣布跟「ADOR」解約，對於違約金、恐怕不能再用團名NewJeans，都毫無畏懼。（圖／達志影像）

NewJeans成員Minji（玟池）、Hanni（玉欣）、Danielle（智慧）、Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）在上月（11／28）無預警召開緊急記者會，自行宣布跟母公司「HYBE」、所屬公司「ADOR」解約，也認為不是過錯方，無需支付6000億韓元（約新台幣138億元）違約金，但ADOR主張合約依然有效，但始終找不到NewJeans，今（5）日表示已向法院提起專屬合約效力確認訴訟，並公開全文聲明，態度放軟喊話NewJeans「面對面溝通」，希望5姝快快回頭。NewJeans是南韓第一大經紀公司「HYBE」旗下子公司「ADOR」的女團，成員包含Minji（玟池）、Hanni（玉欣）、Danielle（智慧）、Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）等5人，她們2022年7月以一曲《Hype Boy》出道便風靡全球粉絲，不論長相、歌唱、語言以及舞蹈實力，都有一流水準，後續推出的《Ditto》、《OMG》、《Super Shy》傳唱度高，人氣漸漸直達一線歌手地位。回顧事件開端，NewJeans在所屬公司「ADOR」的代表閔熙珍今年4月爆出被母公司「HYBE」解除職務後，雙方關係陷入尷尬。今年9月11日，NewJeans透過YouTube直播喊話「HYBE」要求閔熙珍復職，Hanni還抖出隸屬「HYBE」旗下的團體經紀人故意讓她聽見「無視她」的話，認為自己遭受職場霸凌；今年10月15日，Hanni以證人身分出席「環境勞動委員會國政監察」聽證會，台上淚訴被霸凌的過程，始終未跟「ADOR」、「HYBE」達成共識；今年11月28日，NewJeans召開緊急記者會，自行宣布11月29日起將離開「HYBE」和「ADOR」，要獨立展開自由活動，隨後於29日向「ADOR」發送專屬合約終止通知。然而，「ADOR」主張專屬合約仍有效，並表達希望與成員面對面對話，解開誤會。今天「ADOR」透過官方聲明表示：「本公司於12月3日向首爾中央地方法院提起了專屬合約效力確認訴訟，以依法確認與所屬藝人NewJeans的專屬合約仍有效存續。」並解釋他們不希望用法律來解決與NewJeans之間的問題，但基於判斷，有必要向藝人及相關利益方提出明確報告，認為專屬合約並非可以憑單方面的主張就能隨意終止。「ADOR」表示，現在的資方、國外合作企業，對於NewJeans的舉止、所屬權益都感到極大混亂，為了安撫大家，希望能跟NewJeans面對面溝通，「當今的K-POP，是依靠藝人的才華與不懈努力，和擁有專業知識的公司所提供的全面投資與信任所共同發展起來的。在無法預知成敗的不確定環境下，公司需要長期先行提供支持，這是大眾文化，也是K-POP產業不可或缺的特性，而公司的先行支持是建立在公司與藝人可以共同成長的期待與信念基礎上的，這一前提經雙方同意並約定為專屬合約，如果這一基本合約未能得到遵守，那麼公司多年來忍受不確定性並以信任為名進行的投資將變得無效，且無法從任何地方得到補償。我們與NewJeans一同前進的立場至今未變。除了就專屬合約效力尋求司法判決外，我們認為與藝人之間必須進行充分且的真誠討論。儘管我們多次向藝人發出真誠的溝通請求，但尚未獲得與他們對話的機會，我們仍將為消除藝人與公司之間的誤解而努力」。大家好，這裡是ADOR。本公司於12月3日向首爾中央地方法院提起專屬合約效力確認訴訟，以依法確認與所屬藝人NewJeans的專屬合約仍然有效。我們並不希望透過法律來解決與所屬藝人之間的問題，但基於判斷，有必要向藝人以及各方利益相關者明確表示，專屬合約並非「可憑單方面主張」隨意終止，因此做出了這一個不得已的決定。最重要的是，我們希望透過法院判定，保護建立於藝人與公司之間，健康、信任關係上的K-POP產業，進一步捍衛韓國大眾文化產業的根基。雖然，不得不傳遞這樣的消息讓我們感到沉重，但這是為了防止藝人誤以為專屬合約已合法終止，進而違反現有專屬合約的方式從事演藝活動，導致國內外業界相關人士遭受意料之外的損失和混亂。今日的K-POP，正是藉由藝人的才華與不懈努力，以及擁有專業知識的公司所提供的全面支持與信任的協同作用才得以發展壯大。在難以預測成敗的不確定環境下，公司需要長期先行投入支持，這正是大眾文化，尤其是K-POP產業不可或缺的特性。這樣的前期支持，是基於公司與藝人可以共同成長的期待與信念，並在此基礎上由雙方達成一致並簽訂的專屬合約。如果這一項基本合意未被遵守，公司長期以來承擔不確定性並以信任為名進行的投資將成為泡影，而且無法從任何途徑得到補償。這不僅會使產業無法再進行系統化支持或投資，也會中斷由眾多人的努力與夢想推動的K-POP產業快速發展的良性循環，這正是我們最擔憂的問題。ADOR與NewJeans共同行動的立場至今未變。除了針對專屬合約效力尋求司法判斷外，我們認為與藝人進行充分且真誠的討論至關重要。儘管我們多次向藝人發出誠摯的溝通請求，但至今尚未獲得與她們對話的機會。我們將持續努力消除公司與藝人之間的誤解，竭盡全力為喜愛NewJeans音樂的大家呈現更好的活動。懇請大家給予ADOR和NewJeans的成員更多支持與鼓勵，共同智慧的克服當前的局面。