46歲女星洪小鈴去年認愛演員張天霖，昨（4）日無預警公開結婚且已經懷孕的好消息，雙喜臨門也讓粉絲紛紛送上祝福。除了懷孕的超音波照片外，兩人還曬出一系列甜蜜合照放閃，今（5）日稍早洪小鈴還在臉書的動態中PO出與老公親嘴的甜蜜動態，從螢幕情侶走到現實夫妻的恩愛模樣也羨煞不少影迷。
洪小鈴昨日在社群平台上公開結婚的喜訊，並附上多張與老公張天霖一起登山、出遊的甜蜜放閃照，還大方秀出身分証的配偶欄。今日洪小鈴繼續在臉書分享與張天霖爬山拍照時的甜蜜小故事，她透露為了照片美觀，就和老公說假親擺拍就好，沒想到對方直接親了上來，還反問洪小鈴：「怎樣不能親喔，妳在拍戲喔！」
害羞的洪小鈴雖然在最後抱怨：「怎麼有這樣的人啊！」但她還是在角落貼上兩隻兔子親親的貼圖，並偷偷打上「甜甜的」標籤，字裡行間都難掩幸福與喜悅，粉絲們也持續湧入留言區祝福兩人新婚快樂。
認識18年從友情變愛情 7個月後正式當新手爸媽
洪小鈴與張天霖早在2006年就因偶像劇《戀愛女王》結緣，不過多年始終是好友，直到去年才「朋友變情人」開始交往，今年登記結婚後意外發現懷孕，目前孕期已進入穩定階段，同時晉升新手爸媽的兩人都十分期待7個月後能與女兒相見。
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害羞的洪小鈴雖然在最後抱怨：「怎麼有這樣的人啊！」但她還是在角落貼上兩隻兔子親親的貼圖，並偷偷打上「甜甜的」標籤，字裡行間都難掩幸福與喜悅，粉絲們也持續湧入留言區祝福兩人新婚快樂。
認識18年從友情變愛情 7個月後正式當新手爸媽
洪小鈴與張天霖早在2006年就因偶像劇《戀愛女王》結緣，不過多年始終是好友，直到去年才「朋友變情人」開始交往，今年登記結婚後意外發現懷孕，目前孕期已進入穩定階段，同時晉升新手爸媽的兩人都十分期待7個月後能與女兒相見。