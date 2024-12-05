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▲洪小鈴表示為了照片美觀，就和老公說假親擺拍就好，沒想到對方直接親了上來，超甜互動也閃瞎一眾粉絲。（圖／洪小鈴臉書）

▲洪小鈴與張天霖從螢幕情侶走到現實夫妻的恩愛模樣也羨煞不少影迷。（圖／洪小鈴臉書）

46歲女星洪小鈴去年認愛演員張天霖，昨（4）日無預警公開結婚且已經懷孕的好消息，雙喜臨門也讓粉絲紛紛送上祝福。除了懷孕的超音波照片外，兩人還曬出一系列甜蜜合照放閃，今（5）日稍早洪小鈴還在臉書的動態中PO出與老公親嘴的甜蜜動態，從螢幕情侶走到現實夫妻的恩愛模樣也羨煞不少影迷。洪小鈴昨日在社群平台上公開結婚的喜訊，並附上多張與老公張天霖一起登山、出遊的甜蜜放閃照，還大方秀出身分証的配偶欄。今日洪小鈴繼續在臉書分享與張天霖爬山拍照時的甜蜜小故事，她透露為了照片美觀，就和老公說假親擺拍就好，沒想到對方直接親了上來，還反問洪小鈴：「怎樣不能親喔，妳在拍戲喔！」害羞的洪小鈴雖然在最後抱怨：「怎麼有這樣的人啊！」但她還是在角落貼上兩隻兔子親親的貼圖，並偷偷打上「甜甜的」標籤，字裡行間都難掩幸福與喜悅，粉絲們也持續湧入留言區祝福兩人新婚快樂。洪小鈴與張天霖早在2006年就因偶像劇《戀愛女王》結緣，不過多年始終是好友，直到去年才「朋友變情人」開始交往，今年登記結婚後意外發現懷孕，目前孕期已進入穩定階段，同時晉升新手爸媽的兩人都十分期待7個月後能與女兒相見。